CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de octubre de 2019

-
CANAL 7
08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.00 LOS SIMPSONS
11.00 CINE. DIARIO DE GREG 2. LA LEY
DE RODRICK
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 CINE. DIARIO DE GREG 2. LA LEY
DE RODRICK (CONTINUACIÓN)
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
(CONTINUACIÓN)
15.00 PORTAL UNSE
15.30 FINDE EN NICK
18.45 CLUB 57
19.30 CINE. DURO DE MATAR 2
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 GRAVEDAD ZERO
01.00 CIERRE DE
TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.30 MODO FOODIE
TV PÚBLICA
13.00 MIRADAS NUESTRAS
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 TECNÓPOLIS PRIMAVERA
16.00 ABIERTO AL PÚBLICO
17.00 LOS 7 LOCOS
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 JINETEANDO
14.00 ELCHAVO
17.00 TU FABULOSO FINDE
20.00 IMPLACABLES
22.00 INSTANTES DE VIDA
EL TRECE
09.00 GATURRO, LA SERIE
09.15 PANAM Y CIRCO
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL 14
12.00 FANÁTICAS
13.00 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 RECORDANDO
21.30 RODANDO FOOD TRUCKS
22.00 TICKET AL SHOW
23.00 PEREGRINOS DE FE
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO
POR ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.06 DÍA DEL PADRE
08.03 REY DE CORAZONES
09.48 DRAGON BALL Z. BATTLE OF GODS
11.31 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN
GUERRERO
13.45 MARVEL’S THE AVENGERS
16.27 CIRQUE DU FREAK. THE VAMPIRE’S
ASSISTANT
18.31 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
20.27 FRANKENWEENIE
22.00 VALIENTE
23.45 LUCES ROJAS
TCM
07.55 LOST - WHATEVER HAPPENED,
HAPPENED
11.37 MAD ABOUT YOU - UNCLE PHIL AND THE
COUPONS
12.29 LOST - THE INCIDENT
16.09 MAD ABOUT YOU - UNCLE PHIL AND THE
COUPONS
16.35 MAD ABOUT YOU - MOODY BLUES
17.01 SINTONÍA DE AMOR
18.54 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
20.53 KARATE KID III
23.00 THE PATRIOT
TNT
07.22 FINDING NEMO
09.09 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 1
11.47 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 2
14.04 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - IGUAZÚ
14.34 CARS
16.54 UNA ESPOSA DE MENTIRA
19.04 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR
22.00 SUPERMAN REGRESA
SPACE
06.00 FIREWALL
07.47 AL CAER LA NOCHE
09.26 FURIA DE TITANES
11.04 WRATH OF THE TITANS
12.37 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE
15.14 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL
TIEMPO
17.22 EL PROTEGIDO
19.25 EL FUGITIVO
22.00 JOHN WICK
23.51 DESTINO FINAL 5
CINECANAL
11.20 TAN DISTINTO COMO YO
13.36 MATILDA
15.22 LARA CROFT. TOMB RAIDER
17.05 LA ERA DE HIELO 2
18.42 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS
20.21 SHREK TERCERO
22.00 KUNG FU PANDA 3
23.36 COWBOYS & ALIENS
VOLVER
07.10 EL CANDIDATO
09.00 DÍAS DE ILUSIÓN
10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI
12.00 LA RISA ES BELLA
13.00 PEOR ES NADA
15.00 QUE SEA ROCK!
16.45 LA DISCOTECA DEL AMOR
18.30 LAS VACACIONES DEL AMOR
20.00 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS
20.30 SÁLVESE QUIEN PUEDA
22.00 ROMPEPORTONES
A DÓNDE IR
CINE RENZI (LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D)
Y 20.40 (2D)
*JOKER: 22.35 Y 00.30
* LOS HIPÓCRITAS: 16
* PISTOLERO: 19
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)
*SÁBADO 19, A LAS 22.30,
ELIZABETH JUÁREZ “LA DIOSA DE
LA CUMBIA”.
FÓRUM (ROCA Y RIVADAVIA)
*HOY, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE
ZUMBA FITNESS”, CON WALTER
FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN.
CASA DEL
BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*DOMINGO 20, A LAS 20,
MARCOS BARRIONUEVO, SE
PRESENTARÁ EN EL MARCO DE
LOS RECITALES DE SADAIC.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25, LA VORÁGINE
ROCK FEST, CON ARTISTAS DE
SANTIAGO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*JUEVES 31, A LAS
19, SE PRESENTARÁ
“CANTICUÉNTICOS”.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE
LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y
MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y
GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (3D)
AVENTURA (+13)
19/10 - 14:30 (Cast) 17 (Cast) 19:30
(Cast) 22 (subt) 00:30(subt)
20/10 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs
(Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP)
19, 20/10- 15(Cast) 17(Cast)
21AL23/10 - 17:20 hs (Cast)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
19/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs
(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)
22:10 hs
(subt) 00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)
20/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs
(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)
22:10 hs (subt)
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL
MAL (2D)
AVENTURA (+13)
19/10 - 14:10 (Cast) 16:40 (Cast)
20/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs
(Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)
UN AMIGO ABOMINABLE
(2D) AVENTURA
20/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
21AL23/10 - 17:30 hs (Cast)
ODISEA (2D)
DRAMA (+13AÑOS)
HOY AL 23/10 -20 (cast)
RAMBO (2D)
ACCIÓN (+16)
19/10 - 22:30 hs (subt) 00:30 hs
(subt)
20 AL 23/10 - 22:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE
ATP CASTELLANO 2D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON
RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 -
21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL
MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
ESTRENO / CASTELL.2D 20:00 -
19:00 - 22:30 / CASTELL. 3D 17:30
MALÉFICA: DUEÑA
DEL MAL (SUBTÍTULOS
DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS
(CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 15:00HS SABADO
Y DOMINGO
*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS
DESCRIPTIVOS
Esta es una función con subtítulos
descriptivos (Open Caption) para
personas sordas y/o hipoacúsicas
que incluyen:
Transcripción de los diálogos en
idioma local
Descripción de efectos de sonido y
referencias musicales.