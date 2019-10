CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de octubre de 2019

18/10/2019 - 21:39 Cartelera

CANAL 7

08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.00 LOS SIMPSONS

11.00 CINE. DIARIO DE GREG 2. LA LEY

DE RODRICK

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 CINE. DIARIO DE GREG 2. LA LEY

DE RODRICK (CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINUACIÓN)

15.00 PORTAL UNSE

15.30 FINDE EN NICK

18.45 CLUB 57

19.30 CINE. DURO DE MATAR 2

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE

TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO FOODIE

TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 TECNÓPOLIS PRIMAVERA

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 ELCHAVO

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 INSTANTES DE VIDA

EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOOD TRUCKS

22.00 TICKET AL SHOW

23.00 PEREGRINOS DE FE

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO

POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.06 DÍA DEL PADRE

08.03 REY DE CORAZONES

09.48 DRAGON BALL Z. BATTLE OF GODS

11.31 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN

GUERRERO

13.45 MARVEL’S THE AVENGERS

16.27 CIRQUE DU FREAK. THE VAMPIRE’S

ASSISTANT

18.31 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

20.27 FRANKENWEENIE

22.00 VALIENTE

23.45 LUCES ROJAS

TCM

07.55 LOST - WHATEVER HAPPENED,

HAPPENED

11.37 MAD ABOUT YOU - UNCLE PHIL AND THE

COUPONS

12.29 LOST - THE INCIDENT

16.09 MAD ABOUT YOU - UNCLE PHIL AND THE

COUPONS

16.35 MAD ABOUT YOU - MOODY BLUES

17.01 SINTONÍA DE AMOR

18.54 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

20.53 KARATE KID III

23.00 THE PATRIOT

TNT

07.22 FINDING NEMO

09.09 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 1

11.47 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 2

14.04 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - IGUAZÚ

14.34 CARS

16.54 UNA ESPOSA DE MENTIRA

19.04 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR

22.00 SUPERMAN REGRESA

SPACE

06.00 FIREWALL

07.47 AL CAER LA NOCHE

09.26 FURIA DE TITANES

11.04 WRATH OF THE TITANS

12.37 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE

15.14 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL

TIEMPO

17.22 EL PROTEGIDO

19.25 EL FUGITIVO

22.00 JOHN WICK

23.51 DESTINO FINAL 5

CINECANAL

11.20 TAN DISTINTO COMO YO

13.36 MATILDA

15.22 LARA CROFT. TOMB RAIDER

17.05 LA ERA DE HIELO 2

18.42 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

20.21 SHREK TERCERO

22.00 KUNG FU PANDA 3

23.36 COWBOYS & ALIENS

VOLVER

07.10 EL CANDIDATO

09.00 DÍAS DE ILUSIÓN

10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI

12.00 LA RISA ES BELLA

13.00 PEOR ES NADA

15.00 QUE SEA ROCK!

16.45 LA DISCOTECA DEL AMOR

18.30 LAS VACACIONES DEL AMOR

20.00 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS

20.30 SÁLVESE QUIEN PUEDA

22.00 ROMPEPORTONES





A DÓNDE IR

CINE RENZI (LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D)

Y 20.40 (2D)

*JOKER: 22.35 Y 00.30

* LOS HIPÓCRITAS: 16

* PISTOLERO: 19

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)

*SÁBADO 19, A LAS 22.30,

ELIZABETH JUÁREZ “LA DIOSA DE

LA CUMBIA”.

FÓRUM (ROCA Y RIVADAVIA)

*HOY, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE

ZUMBA FITNESS”, CON WALTER

FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN.

CASA DEL

BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*DOMINGO 20, A LAS 20,

MARCOS BARRIONUEVO, SE

PRESENTARÁ EN EL MARCO DE

LOS RECITALES DE SADAIC.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25, LA VORÁGINE

ROCK FEST, CON ARTISTAS DE

SANTIAGO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*JUEVES 31, A LAS

19, SE PRESENTARÁ

“CANTICUÉNTICOS”.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE

LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y

MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y

GRATUITA.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (3D)

AVENTURA (+13)

19/10 - 14:30 (Cast) 17 (Cast) 19:30

(Cast) 22 (subt) 00:30(subt)

20/10 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs

(Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

19, 20/10- 15(Cast) 17(Cast)

21AL23/10 - 17:20 hs (Cast)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

19/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs

(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)

22:10 hs

(subt) 00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)

20/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs

(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)

22:10 hs (subt)

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL

MAL (2D)

AVENTURA (+13)

19/10 - 14:10 (Cast) 16:40 (Cast)

20/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs

(Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)

UN AMIGO ABOMINABLE

(2D) AVENTURA

20/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

21AL23/10 - 17:30 hs (Cast)

ODISEA (2D)

DRAMA (+13AÑOS)

HOY AL 23/10 -20 (cast)

RAMBO (2D)

ACCIÓN (+16)

19/10 - 22:30 hs (subt) 00:30 hs

(subt)

20 AL 23/10 - 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE

ATP CASTELLANO 2D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 -

21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL

MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

ESTRENO / CASTELL.2D 20:00 -

19:00 - 22:30 / CASTELL. 3D 17:30

MALÉFICA: DUEÑA

DEL MAL (SUBTÍTULOS

DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS

(CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:00HS SABADO

Y DOMINGO

*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS

DESCRIPTIVOS

Esta es una función con subtítulos

descriptivos (Open Caption) para

personas sordas y/o hipoacúsicas

que incluyen:

Transcripción de los diálogos en

idioma local

Descripción de efectos de sonido y

referencias musicales.