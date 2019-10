Un actor español toca las chacareras de Carlos Carabajal para el filme “La estrella azul”

18/10/2019 - 22:24 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

El actor español, Pepe Lorente, tuvo grandes desafíos a lo largo de su carrera, pero ninguno como el que le planteó su coterráneo, el director zaragozano Javier Macipe cuando lo convocó para ponerse, en la película “La estrella azul”, en la piel del roquero español Mauricio Aznar, quien se enamoró del folclore santiagueño tras conocer a Carlos Carabajal, “Demi” Carabajal y a Luis Lazarte.

Si de por sí el reto era difícil, más aún lo significó si se tiene en cuenta que Aznar nació en Zaragoza, ciudad española de las que también son oriundos Lorente y Macipe. Y así lo reconoció, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL realizada en el Hotel Casino Carlos V, el prestigioso actor que está en Santiago.

¿Qué sentiste cuando Macipe te propuso interpretar a Mauricio Aznar, músico zaragozano como ustedes?

Había un sentimiento contradictorio. Por un lado, mucha alegría y pasión por dar vida a Mauricio Aznar, un músico muy conocido en Zaragoza. Por otro lado, un sentimiento de cierto susto y decir ‘es un tipo que mucha gente en mi ciudad conoce’. Mauricio ha sido una persona con mucha altura de mira, una entidad, una honestidad y una determinación que no son comunes. Y también un sentido de responsabilidad.

¿Javier Macipe buscaba a un actor que pudiera tocar música?

Javier buscaba a un músico que pudiera actuar o a un actor que pudiera tocar música, que ha sido mi caso. Yo tocaba la guitarra, pero no con ritmos tan complejos como la chacarera. Entonces, ha sido toda una labor de dejarme empapar por la música y con todo el trabajo que venía recogido en ese disco duro que todavía me queda mucho. Al guión lo hemos dejado un poquito aparte. Lo leí, me gustó muchísimo, es una delicia, una maravilla. Hemos trabajado con improvisaciones con Javier para acercarnos a Mauricio, por un lado, a través de imitación y, por el otro, un trabajo que puramente tiene que ver con representar a alguien que ya existió.

¿Cómo es para un actor interpretar a un personaje popular, que tiene un monumento en su honor y una calle en el barrio de Casablanca (Zaragoza)?

Hay todo una parte para mí que yo estoy viviendo y que tiene que ver con una responsabilidad que no es como hacer Hamlet, que es muy difícil, pero a la vez nadie sabe cómo es. Hay un carácter que está determinado en las acciones y en lo que Shakespeare expresó. En cambio, Mauricio Aznar es un personaje que existió y nunca me he enfrentado a hacer a una persona que existió. Con Javier hablamos mucho de esto. Hay una parte que tiene que ser reconocible no sólo por el acento, por las maneras y por esa hidalguía que Mauricio tenía. Tiene que ser reconocible todas esas cualidades personales suyas, pero se trata de ir de lo local a contar una historia universal. Por eso, en la película, hay muchas partes que están ficcionadas. Ahora estoy en el momento de estar ahondando en la historia, en cómo es Mauricio. No es fácil, no es fácil.

Cuéntame ¿cómo es el proceso creativo que desarrollas al estar en Santiago para aprender, por exigencia de tu personaje, a tocar y cantar chacareras?

Es muy intenso. En Santiago llevo un mes. Me estoy repartiendo el tiempo con un calendario infernal. Hemos tenido tiempo para descansar y disfrutar. Hemos ayudado con la parte final del casting, a trabajar escenas de Mauricio, a ir entrando en sus maneras de su cuerpo e improvisaciones para luego probarla en el casting, tocar determinadas hora la guitarra e ir aprendiendo con todas las aristas que tiene la situación. Pablo Carabajal es quien me da clases de guitarra. Es un profesor maravilloso, con mucha paciencia, generoso y aprendiendo a tocar la chacarera.

Javier Macipe interviene y amplía el concepto al destacar: “Pablo tocó con Carlos Carabajal y mucha gente nos decía que Pablo, tanto en la voz como en la forma de tocar, recuerda a Carlos. Como Mauricio Aznar había aprendido de Carlos era la manera de tener la línea directa, un experiencia muy parecida”.

¿Qué chacarera te costó más aprender la letra y la forma de interpretarla?

Todas. En principio, solo he trabajado chacareras simples. No he hecho ni truncas ni dobles todavía. “El gatito del dulce amor”, que no es una chacarera, de “Cuti” Carabajal, me ha costado. Mauricio cantaba este gato y lo hacía de una forma que a la gente le gustaba mucho. Mauricio tenía una manera pasional. Le decían “Mauricio, eres muy llegador”. Y es eso lo que trato de hacer yo cuando interpreto ese gatito.

“Es el más complejo”

De los personajes que te tocó interpretar a lo largo de tu carrera, ¿el de Mauricio Aznar es el más demandante?

Sin dudas, es el más complejo porque, primeramente, si a lo mejor me hubiera tocado hacer de un cantautor de Murcia o de Galicia, y no fuera mi comunidad, hay toda una cosa de responder ante el vecino que no me pasaría. Yo soy del barrio de La Romareda, en Las Delicias, en Zaragoza, y Mauricio en Casablanca, que está a dos minutos de mi casa, tiene un busto y una calle con su nombre. Entonces, todo esto no es fácil. Hay algo que, en ese sentido, tiene una dificultad añadida. He hecho papeles en donde he tenido que aprender a hablar otros idiomas, alemán o acentos, pero el de Mauricio es más completo y gozoso. Siempre he dicho que soy un músico frustrado. He deseado tocar más de lo que toco y está siendo una maravilla venir a Santiago y aprender a tocar chacareras. Estamos consiguiendo cosas. Este sábado (por hoy, a las 22.30, en “Encuentro’s”, en La Banda. Estará acompañado por Pablo Carabajal y Javier Macipe) tenemos un concierto y vamos a probarlo con el público.

Cartas, rock y ensayos en Santiago

¿De qué herramientas te has valido para construir el personaje?

Llevamos, con Javier, meses trabajando y nos queda un tiempo para seguir haciéndolo. Javier, cuando confirmó que yo iba a hacer el papel, me pasó un disco duro con entrevistas, cartas y canciones del rock de la época argentina. Toda la primera parte ha tenido que ver con lo intelectual puramente, en el sentido de ir como dejando que una lluvia fina vaya calando porque, claro, Mauricio era un músico.

De “La chica del cable” y “Elite” al protagónico absoluto en el filme de Macipe

“La estrella azul” marca su protagónico absoluto en cine. En la pantalla grande, Pepe Lorente tuvo trabajos descollantes en filme como “La resurrección de Cristo”, en donde compartió escena con su colega británico Joseph Fiennes, reconocido intérprete por sus trabajos en “Enemigo al acecho”, “Shakespeare apasionado” y “El cuento de la criada”. En “La resurrección de Cristo”, estrenada en 2016, Pepe fue dirigido por Kevin Reynolds, recordado realizar de “Robin Hood: El Príncipe de los ladrones” y “Waterworld”. Otro de los filmes relevante en la trayectoria de Lorente es “El aspirante”.

Además, en televisión, Pepe tiene una proficua trayectoria en televisión que va de las recientes “Elite” y “La chica del cable”, producciones españolas para Netflix, a “Traición” y “Amar es para siempre”, entre otros, para la Televisión Española y Antena 3, respectivamente.

“Soy un actor español, de cierta trayectoria, con mucha pasión, con ganas de aprender”, se definió Lorente en su entrevista con EL LIBERAL. Lorente, quien además es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, se destacó en la aclamadísima obra teatral “Lehman Trilogy” durante su representación en España.

¿Interpretar a Mauricio Aznar, en ‘La estrella azul’, es una bisagra en tu carrera?

Totalmente. He hecho mucho teatro en España, muchos personajes protagónicos en la televisión, pero en el cine era como mi asignatura pendiente. Había hecho cuatro o cinco películas, algunas de Hollywood también pero con personajes muy pequeños. Ahora, el de Mauricio es de una entidad, de una hondura, de una alegría, de una oscuridad también y de una luz muy especial. Nunca me había encontrado con un personaje así. Le estoy agradecido a Javier. Esto es un cambio cualitativo total en mi carrera.

¿Qué proyectos tienes después de “La estrella azul”?

Haré teatro. Estamos preparando una obra con Sergio Peris-Mencheta, quien ya me dirigió en “La cocina” y en “La tempestad”. l