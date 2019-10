“Chimpa” Núñez va al rescate emotivo de su origen y su lugar

18/10/2019 - 22:29 Pura Vida

Reivindicar sus orígenes salavineros, rescatar del olvido a grandes autores santiagueños, experimentar con sonidos, remarcar la religiosidad popular y potenciar la identidad santiagueña son las particularidades de la obra musical del cantautor Omar “Chimpa” Núñez. En todas sus composiciones, el artista nacido en Barrancas cumple con su objetivo.

Ahora, el próximo viernes 15 de noviembre en Casa Terraviva, realizará la primera edición de la peña “La ruta del Chimpa”, en la que estará presente el espíritu de su propuesta.

“Presentaré tema de los discos anteriores, además de nuevas canciones que formarán parte de mi próximo disco que saldrá en versión digital. Entre esas propuestas se destaca un poema de don Atahualpa Yupanqui, “La Zamba”, y una “Nuevo Nuevo”, una canción de Jacinto Piedra que yo la he adaptado con aires de retumbo”, remarcó a EL LIBERAL.

Núñez precisó que a su novel producción discográfica la llamará “La ruta del Chimpa”. Además de “La Zamba” y “Nuevo Nuevo”, destacó que próximamente se reunirá con el payador santiagueño Lázaro Moreno para finiquitar otras composiciones.

¿Cómo trasladas a estos tiempos actuales esas imágenes que tienes de tu pueblo?

Todo lo que yo hago lo llamo “Rescate emotivo”, como el tema de Los Rolling Stone. Son cosas que yo las he vivido. Ahora, que me va pasando el tiempo, voy a mi pueblo, a Barrancas, Dpto. Salavina, a evocar esos momentos de mi vida. Incluso, tengo la idea de hacer el rancho en donde he nacido, destacando la parte ecológica. Yo estoy trabajando mucho con el tema del medio ambiente. Quiero volver a esas raíces y construir un rancho de adobe para poder estar ahí cuando necesite un poco de paz interior. En mi obra, permanentemente, rescato, recreo estos aires.

¿Cuáles son los rescates emotivos que hiciste en tus discos?

El primer rescate que hice es haber buscado melodías y la historia del “Zoco” y “El Cachilo” Díaz para incluirlo en “Esperanza”, el disco que hice en el 2009. De allí nació “La ruta del Chimpa”, que fue declarado de interés cultural por el gobierno de Santiago del Estero. Otro de mis rescates es trabajar siempre en todas las cosas que nos ha dejado don Sixto Palavecino. Don Sixto nació a dos kilómetros de donde yo vivía. En tanto, con “Sr. Forastero” hice un rescate de todo. He pintado mi aldea como también la humanidad de mi gente. Con Lázaro Moreno hemos compuesto la chacarera “La rebelión del Tanicu”. En la letra describimos una realidad: “Chacarera del Tanicu, golpeadora de miseria, donde abundan los cantores que cantan con gusto a tierra”. Es un poco un reclamo de lo que pasa en nuestro interior.Hay vidalas en quichua con las que pedimos menos contaminación a nuestros ríos y más agua sana.

¿Tienes pensado profundizar, desde la composición, en las cuestiones ambientalistas de las que hoy estás imbuido?

Totalmente. Siempre nos juntamos con Lázaro Moreno y analizamos las distintas problemáticas. A mí me gusta “garabatear” algunas cosas. Es así como escribí “compartimos la tierra no sólo con los seres humanos sino con todas las demás criaturas”. La conservación es un estado de armonía entre el hombre y la tierra. Si yo pudiese hacer un show para los animalitos y que ellos estén felices cantando, lo hago.l