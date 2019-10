Alfaro lamentó la derrota ante Racing y ya piensa en River

19/10/2019 - 01:56 Deportivo

El entrenador Gustavo Alfaro lamentó que Boca haya terminado con su invicto al perder por 1 a 0 ante Racing, en el partido que cerró anoche la primera jornada de la décima fecha de la Superliga.

“Perder no me gusta nunca y menos en cancha de Boca. Perdimos el invicto. Maldecía porque este partido me tocaba en la previa del partido contra River”, declaró el director técnico en conferencia de prensa.

Aseguró que durante la semana trabajó con dos equipos distintos de cara a los encuentros con Racing y River. “Sabemos que el foco está puesto en lo que va a suceder el martes, teníamos este partido en la previa. Muchas de las cosas que trabajamos para hoy, se hicieron”, comentó.

“La manera de presionar, la intensidad, el no dejar jugar a Racing. Nos faltó la prepotencia ofensiva que el equipo tiene que tener cuando hay un dominio territorial. No hay que lateralizar tanto y ser más eficaces”, analizó.

Subrayó que Boca controló el partido en el segundo tiempo, pero hizo una autocrítica: “Nos faltó la prepotencia para atacar. Algunas cosas me preocupan más allá del equipo que jugó hoy o el martes. Vi cosas que están mejor y otras que no, en los metros finales nos sigue faltando”.

Sobre el partido contra River por Copa Libertadores, sostuvo que es el “más importante del año” y “de su vida”. “Por la significación, la trascendencia, por lo que representa y el rival. Para mí es el más importante de los que dirigí en mi vida. Así lo vivo y así lo voy a afrontar”, confesó.

Dijo que las dudas pasan por las cuestiones físicas de Carlos Tévez, Ramón Ábila y Eduardo Salvio.

“Con estas recuperaciones podemos tener más jerarquía para este tipo de instancias”, manifestó.

Gustavo Alfaro también habló del VAR, clave en el primer partido. “Me habían dicho que en un Boca-River no iba a haber, bajo ningún punto de vista, un arbitraje argentino. Habría que decirles que tengan cuidado con ese tipo de cosas”, apuntó.

Por último, expresó un mensaje de esparanza: “Nos dieron por muertos en todas las fases y siempre seguimos para adelante. Seguimos luchando. No mido los procesos por un resultado. Hay cosas que se han hecho para bien, a lo mejor alcanzan o a lo mejor no”, acotó el entrenador del Xeneize.l