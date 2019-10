Cristian Díaz imaginaba este presente del “Ferroviario”

19/10/2019 - 02:00 Deportivo

Central Córdoba sigue dando que hablar y para muchos es una sorpresa su arribo a las semifinales de la Copa Argentina. Es que hace un año y medio el “Ferro” jugaba el Federal A. Y ahora está a dos partidos de jugar la edición 2020 de la Copa Libertadores de América.

Pero si hay alguien que confiaba en este presente, ése es Cristian Díaz, uno de los sobrevivientes de aquel proceso que arrancó en el Federal A.

“Me imaginaba este momento. Cuando renové con Central Córdoba dije que quería ir por más y pelear cosas importantes. Trabajamos mucho para vivir estos momentos aunque estar en semifinales de Copa Argentina realmente no lo imaginaba, pero sabíamos que se podía dar porque trabajamos mucho para lograrlo”, manifestó el lateral derecho.

Para el “Kichu”, la clave de este buen momento “es la humildad, la unión del grupo y el sacrificio que le ponemos día a día”. Y más allá de que la Copa Libertadores sea una seducción irresistible, el ex Newell’s mantiene los pies sobre la tierra y no se desvía del foco principal: “Nuestro objetivo principal es mantener la categoría, eso lo tenemos bien claro. Si bien es cierto que no podemos dejar de lado la posibilidad de jugar una Copa Libertadores, nos mantenemos en el día a día y el objetivo mediato es el partido del lunes, en el que tenemos que tratar de sumar puntos para engrosar el promedio”.

Por último, se refirió al tándem por derecha que viene conformando con Ismael Quilez. “Con Ismael nos entendemos porque tenemos características similares de juego. Podemos jugar tanto él de volante y yo de lateral como viceversa sin sufrir defensivamente. Tratamos de darle mayor presencia al equipo ofensivamente sin que se desequilibre. No nos cuesta mucho hacerlo”, explicó. l