"No se pudo": Viviana Canosa reveló por qué se separó de su marido

19/10/2019 - 16:55 Pura Vida

Viviana Canosa y Alejandro Borensztein, se separaron. La primicia se conoció en el ciclo El espectador, de CNN Radio, que conduce Ángel De Brito. Luego la propia Canosa lo confirmó.

La periodista y su, ahora, ex marido se habían casado en 2014. En 2018, tuvieron una profunda crisis por la que decidieron cortar la relación. Pero aquella separación duró apenas seis meses y luego retomaron el vínculo aunque viviendo en casas separadas.

Tras esa reconciliación, Viviana Canosa había manifestado sentirse muy feliz. “Estuvimos siempre juntos por Martina, pero porque además el amor nunca se había terminado. A veces el amor no alcanza y las relaciones se modifican, pero como el amor está y es más fuerte que nunca, decidimos volver y somos muy felices”.

Según ella misma detalló, el problema no era la falta de amor sino las dificultades para la convivencia. “Todas las noches dormimos juntos y hacemos vida de familia, pero el tema es durante el día. Él tiene una fobia terrible con el desorden y a mí nada me gusta más que ser desordenada. Tengo dos perras y él no entiende mi nivel de locura y amor con ellas”.

Tras reflexionar bien, la conductora comprendió, conforme a lo que dijo en el ciclo de Mirtha Legrand, que no podría modificar los hábitos de Borensztein pero, así y todo, decidió seguir adelante.

Hoy, la realidad es otra: Viviana Canosa y Alejandro Borensztein ya no son pareja. “Sí, me separé hace tres meses del papá de mi hija. Lo saben en el colegio y lo saben nuestras familias, obviamente. Todo en muy buenos términos. Intentamos después del divorcio un año y medio más, pero no pudimos. No se pudo. Está todo bien, todo hablado”, dijo Viviana Canosa cuando la noticia trascendió en los medios.

Luego, añadió: “Lo bueno es que se enteran tres meses después, así que yo ya no estoy estresada. Eso es lo único que tengo para decir, no voy a decir nada más. Estoy muy tranquila, concentrada en mi casa, con mi hija y, por suerte, con mi trabajo”.