Lourdes Sánchez asegura que está viva por un milagro

“Me sacaron las trompas de Falopio y el apéndice, fue un milagro que no muera”. De esa manera, la bailarina Lourdes Sánchez reveló a Yanina Latorre el motivo por el que la operaron de urgencia, después de haber estado internada hace dos semanas por dolores abdominales, a su regreso de Nueva York.

En el programa radial “Polino auténtico”, la participante del Súper Bailando y pareja del productor de ShowMatch, Pablo “Chato” Prada, contó: “Estoy bien, aunque con dolores, porque fue una operación muy grande y tuvieron que tocar mucho. Estaba todo infectado y había mucha pus, que se estaba propagando. Eso me destruyó las trompas de Falopio. Entonces me las tuvieron que sacar. Además, la infección llegó al apéndice y me sacaron el apéndice. Si esperaba un día más, quizás, se propagaba por otros órganos, o me perforaba los intestinos, y era muy peligroso. Fue un milagro. Estoy evolucionando bien”.

Lourdes y el “Chato” ya son padres de Valentino. No obstante, la bailarina no descarta tener otros hijos. “Voy a poder tener hijos, no de forma natural, pero sí con un tratamiento. Emocionalmente también me pincha no poder bailar”, dijo en la conversación telefónica.

Recién en 15 días podrá regresar a la pista del Bailando.