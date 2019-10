“Pampita” tiene todo listo para su boda

19/10/2019 - 20:50 Pura Vida

A una semana de que se hiciera público el video de la propuesta de matrimonio de Roberto García Moritán a Carolina “Pampita” Ardohain, cuando apenas se cumplen un par de meses del inicio de la relación, la modelo se tomó su tiempo para dar detalles de la ceremonia. Y la primicia la dio en su propio programa “Pampita Online” que conduce por Net Tv.

“Ayer fui a ver el salón que reservó Roberto y me encantó. También ya mandé a hacer el vestido y los anillos, todo esta semana. Está prácticamente todo. Hay problemas con algunas damas de honor que no sabían que tenían que ir de negro y hubo una que se mandó a hacer un vestido carísimo... lo va a tener que guardar. Es de negro las damas de honor”, empezó a contar.

Y explicó que en lugar de elegir a cinco damas de honor, les pidió a todas sus amigas que lucieran de negro. “Quise que todas sean damas de honor y no entrar en esa categoría de ver quién es más querida. Porque no hay una más querida que la otra, todas son amigas muy queridas. Son mis amigas de toda la vida”, dijo.

Sobre la cantidad de invitados, aclaró que será un festejo pequeño en el Palacio Sans Souci, y que hasta sus primos hermanos están ofendidos porque no tiene lugar para invitarlos. “Es una fiesta muy chiquita, es más, mis primos hermanos reclamaban, pero no tengo lugar, qué va a hacer. Marcelo Tinelli también me reclamó. Me dijo ‘¿después de las 12?’. El que venga a esa hora es porque me quiere mucho, porque hay que hacer la previa en algún lado y te baja el sueño. Pero bueno, yo voy a valorar al que va, porque ese es el que realmente te quiere”.

También adelantó que no habrá prensa dentro de la fiesta, aunque sí se podrá ingresar con celular para que cada invitado comparta lo que quiera. Son 50 invitados de Pampita y 80 de su futuro esposo.

Mientras tanto, Milagros Brito, la exesposa de García Moritán, se mostró sorprendida con la noticia, pero contenta por los dos hijos que tienen en común. “Yo estoy muy bien, feliz por mis hijos, por este nuevo proyecto que arranca Robert con Caro. Una linda sorpresa”, dijo en un móvil para Intrusos. Y recordó que ellos estuvieron cuatro años antes de dar el sí.