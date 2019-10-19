CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
16.30 CINE. ODDBALL
18.00 CINE. FILADELFIA
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. FILADELFIA (CONTINUACIÓN)
20.45 ARGENTINA DEBATE 2019
23.00 OPINIÓN DEPORTIVA
00.00 SUSANA GIMÉNEZ
02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 SORPRENDENTE ARGENCHINA
17.30 UN TERCIO
18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS
19.00 CONCIERTO EXTREMO
20.00 CADA NOCHE MÚSICA
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO DEL 8
17.00 TU FABOLUSO FINDE
20.00 IMPLACABLES
22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL
EL TRECE
10.00 AUTOMOVILISMO - TC 2000
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.45 DEBATE PRESIDENCIAL 2019
23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE LA FE
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO VS. SANTIAGO MAGIC
19.30 MORENA TV
21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. OLÍMPICO - VIVO
23.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 QUERIDA, AGRANDÉ AL BEBÉ
07.45 VALIENTE
09.30 ASÍ SOMOS
11.48 MALAS MADRES
13.41 VALIENTE
15.27 CUANDO ELLA ME ENCONTRÓ
17.23 SIN RESERVAS
19.24 ¿CÓMO DIABLOS LO HACE?
21.09 MALAS MADRES
23.03 WATCHMEN - T. 1 - EP. 1 - IT’S SUMMER AND WE’RE RUNNING OUT OF ICE
TCM
06.00 LOST - T. 5 - EP. 16 - THE INCIDENT - PART 1
09.21 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 6 - THE MAGIC PANTS
10.12 LOST - T. 6 - EP. 4 - THE SUBSTITUTE
13.56 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 6 - THE MAGIC PANTS
14.48 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
16.44 DUELO DE TITANES
18.51 EL PATRIOTA
22.00 EL CHACAL
TNT
06.21 PITCH PERFECT 2
08.29 CARS
11.00 SUPERLIGA ARGENTINA - T. 2019-2020 - #10 - ALDOSIVI VS. DEF. Y JUSTICIA
13.00 SUPERMAN REGRESA
15.53 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
18.49 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
20.56 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON
22.51 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA
SPACE
06.00 COMPROMISO
07.38 LOS SAQUEADORES
09.28 STREET FIGHTER. ÚLTIMA BATALLA
11.23 EL FUGITIVO
13.54 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
16.00 EL PROTEGIDO
18.02 HANCOCK
19.48 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
22.00 EL JUSTICIERO
CINECANAL
11.05 DR. DOLITTLE 5. EL PERRO DEL MILLÓN DE DÓLARES
12.38 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS
14.16 EL TESORO DEL AMAZONAS
16.12 UN ESPÍA Y MEDIO
18.13 KUNG FU PANDA 3
19.50 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT
22.00 BÚSQUEDA IMPLACABLE 3
VOLVER
06.00 RITMO, AMOR Y PRIMAVERA
07.30 LA CARPA DEL AMOR
09.00 EL CABO TIJERETA
10.30 HOMENAJE A CACHO CASTAÑA EN SÁBADO SHOW
11.30 SÁLVESE QUIEN PUEDA
13.00 LOS ÉXITOS DEL AMOR
14.30 LA DISCOTECA DEL AMOR
16.15 LA PLAYA DEL AMOR
18.00 CACHO CASTAÑA EN EL GRAN REX
20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA
21.00 ROMPEPORTONES
23.00 LA ARGENTINA DE TATO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D) Y 20.40 (2D)
*JOKER: 22.35 Y 00.30
* LOS HIPÓCRITAS: 16
* PISTOLERO: 19
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*HOY, A LAS 20, MARCOS BARRIONUEVO, SE PRESENTARÁ EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC.
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(RUTA 1, KM 7, LOS ROMANO)
*HOY, SHOW EN VIVO DE EDUARDO MELIÁN Y EL PODEROSO PRIMAVERA, DESDE EL MEDIODÍA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS LOCALES.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*JUEVES 31, A LAS 19, SE PRESENTARÁ “CANTICUÉNTICOS”.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)
AVENTURA (+13)
20/10 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
21 AL 23/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP)
20/10- 15(Cast) 17(Cast)
21 AL 23/10 - 17:20 hs (Cast)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
20/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs
(subt)
21 AL 23/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA (+13)
20/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D)
AVENTURA
20/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
21 AL 23/10 - 17:30 hs (Cast)
ODISEA (2D)
DRAMA (+13AÑOS)
HOY AL 23/10 -20 (cast)
RAMBO (2D)
ACCIÓN (+16)
20 AL 23/10 - 22:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP
CASTELLANO 2D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CAST. 2D 20:00 - 19:00 - 22:30
CASTELLANO 3D 17:30
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 15:00HS SABADO Y DOMINGO
*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
Esta es una función con subtítulos descriptivos (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen:
Transcripción de los diálogos en idioma local
Descripción de efectos de sonido y referencias musicales.
ANTICIPADA EN VENTA
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31 DE OCTUBRE
CASTELLANO 2D 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10