CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de octubre de 2019

19/10/2019 - 20:57 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

16.30 CINE. ODDBALL

18.00 CINE. FILADELFIA

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. FILADELFIA (CONTINUACIÓN)

20.45 ARGENTINA DEBATE 2019

23.00 OPINIÓN DEPORTIVA

00.00 SUSANA GIMÉNEZ

02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 SORPRENDENTE ARGENCHINA

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 CONCIERTO EXTREMO

20.00 CADA NOCHE MÚSICA





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO DEL 8

17.00 TU FABOLUSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL





EL TRECE

10.00 AUTOMOVILISMO - TC 2000

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.45 DEBATE PRESIDENCIAL 2019

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO VS. SANTIAGO MAGIC

19.30 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. OLÍMPICO - VIVO

23.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.30 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 QUERIDA, AGRANDÉ AL BEBÉ

07.45 VALIENTE

09.30 ASÍ SOMOS

11.48 MALAS MADRES

13.41 VALIENTE

15.27 CUANDO ELLA ME ENCONTRÓ

17.23 SIN RESERVAS

19.24 ¿CÓMO DIABLOS LO HACE?

21.09 MALAS MADRES

23.03 WATCHMEN - T. 1 - EP. 1 - IT’S SUMMER AND WE’RE RUNNING OUT OF ICE





TCM

06.00 LOST - T. 5 - EP. 16 - THE INCIDENT - PART 1

09.21 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 6 - THE MAGIC PANTS

10.12 LOST - T. 6 - EP. 4 - THE SUBSTITUTE

13.56 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 6 - THE MAGIC PANTS

14.48 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

16.44 DUELO DE TITANES

18.51 EL PATRIOTA

22.00 EL CHACAL





TNT

06.21 PITCH PERFECT 2

08.29 CARS

11.00 SUPERLIGA ARGENTINA - T. 2019-2020 - #10 - ALDOSIVI VS. DEF. Y JUSTICIA

13.00 SUPERMAN REGRESA

15.53 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

18.49 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

20.56 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON

22.51 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA





SPACE

06.00 COMPROMISO

07.38 LOS SAQUEADORES

09.28 STREET FIGHTER. ÚLTIMA BATALLA

11.23 EL FUGITIVO

13.54 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

16.00 EL PROTEGIDO

18.02 HANCOCK

19.48 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

22.00 EL JUSTICIERO





CINECANAL

11.05 DR. DOLITTLE 5. EL PERRO DEL MILLÓN DE DÓLARES

12.38 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

14.16 EL TESORO DEL AMAZONAS

16.12 UN ESPÍA Y MEDIO

18.13 KUNG FU PANDA 3

19.50 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

22.00 BÚSQUEDA IMPLACABLE 3





VOLVER

06.00 RITMO, AMOR Y PRIMAVERA

07.30 LA CARPA DEL AMOR

09.00 EL CABO TIJERETA

10.30 HOMENAJE A CACHO CASTAÑA EN SÁBADO SHOW

11.30 SÁLVESE QUIEN PUEDA

13.00 LOS ÉXITOS DEL AMOR

14.30 LA DISCOTECA DEL AMOR

16.15 LA PLAYA DEL AMOR

18.00 CACHO CASTAÑA EN EL GRAN REX

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA

21.00 ROMPEPORTONES

23.00 LA ARGENTINA DE TATO





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D) Y 20.40 (2D)

*JOKER: 22.35 Y 00.30

* LOS HIPÓCRITAS: 16

* PISTOLERO: 19

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*HOY, A LAS 20, MARCOS BARRIONUEVO, SE PRESENTARÁ EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(RUTA 1, KM 7, LOS ROMANO)

*HOY, SHOW EN VIVO DE EDUARDO MELIÁN Y EL PODEROSO PRIMAVERA, DESDE EL MEDIODÍA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS LOCALES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*JUEVES 31, A LAS 19, SE PRESENTARÁ “CANTICUÉNTICOS”.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA (+13)

20/10 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

21 AL 23/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

20/10- 15(Cast) 17(Cast)

21 AL 23/10 - 17:20 hs (Cast)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

20/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs

(subt)

21 AL 23/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA (+13)

20/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D)

AVENTURA

20/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

21 AL 23/10 - 17:30 hs (Cast)

ODISEA (2D)

DRAMA (+13AÑOS)

HOY AL 23/10 -20 (cast)

RAMBO (2D)

ACCIÓN (+16)

20 AL 23/10 - 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CAST. 2D 20:00 - 19:00 - 22:30

CASTELLANO 3D 17:30

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:00HS SABADO Y DOMINGO

*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

Esta es una función con subtítulos descriptivos (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen:

Transcripción de los diálogos en idioma local

Descripción de efectos de sonido y referencias musicales.

ANTICIPADA EN VENTA

TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31 DE OCTUBRE

CASTELLANO 2D 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10