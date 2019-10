“Negrita” y su hija “Ceci” refuerzan su vínculo gracias a la música

19/10/2019 - 21:14 Pura Vida

¿Qué lleva a una madre y a una hija a trabajar juntas en un proyecto musical? A “Negrita” Ledesma, su deseo inocultable de tener a sus hijos cerca, de poder disfrutar de sus talentos, de sentirlos casi como una prolongación de su cuerpo sobre el escenario. A Cecilia Ferreyra, la admiración y la imposibilidad de decirle “no” a su madre, porque sabe que con ella hay aprendizaje garantizado.

En las distintas disciplinas y profesiones se ven a muchas madres compartiendo espacios laborales con sus hijos. En la música, también. “Negrita” y “Ceci “forman parte de la Orquesta de Señoritas “Ñañaspura” junto a Andrea Bustamante y “Luchi” Beltrán, en guitarra y “Caro” Santucho López, en saxo.

Para ambas ésta es una experiencia que hace medio año aproximadamente dejó de ser un deseo para transformarse en realidad.

Cecilia es profesora de Danzas y aceptó el desafío de sumarse al proyecto de su madre para tocar el bombo, aunque había dejado de practicar la percusión después de finalizada su formación en el Profesorado.

Del otro lado, “Negrita” estaba convencida de que como su hija alguna vez tocó el bombo en el Profesorado, estaba lista para brindar ese acompañamiento en la orquesta. “Yo pensaba que ella era muy hábil tocando el bombo, porque como además fue muy buena alumna, y yo que meto todo en la bolsa era más o menos como decirme si es buena para bailar, es buena para tocar el bombo (se ríe), y nada que ver. Quizás también me ayudó a creer eso el hecho de que alguna vez me acompañó muy bien con ese instrumento en un programa de televisión. Entonces, cuando estábamos formando la orquesta, las percusionistas que habían comenzado con nosotras no podían continuar (Fernanda Falco y Analía Díaz) y pensé en mi hija para ocupar ese lugar”, recuerda “Negrita”.

Y aunque en la primera presentación con la Orquesta de Señoritas “Ñañaspura”, Cecilia sufrió una especie de pánico escénico, con el correr del tiempo y los ensayos fue reconectándose con el bombo. A la joven bailarina nada le da más felicidad que poder hacer música junto a su madre, y no sólo por lo que ella siente, sino porque sabe lo que ese compartir produce en su madre.

“Ella siempre nos quiere hacer participar a sus hijos, nosotros somos tres (Cristian, Gaby y Ceci). Tal vez porque se debe sentir dichosa, orgullosa como nos dice, y seguramente se quiere seguir sintiendo en su ámbito familiar. Es lo que a ella más le gusta”, cuenta Cecilia.

Y si bien las participaciones de los hijos de “Negrita” en su ámbito laboral se remontan a la niñez cuando era maestra de música de Cristian y “Ceci” y los invitaba a formar parte del coro de la Escuela Amadeo Jacques; o en el coro de una parroquia, adonde ponía a jugar las armonías; hubo otro proyecto, el disco de “Negrita”, que iba a reunir las voces de todos, ya en la vida adulta y que finalmente no se dio por los compromisos que cada uno tenía con sus propias familias. “Con Gaby (Ferreyra) ha estado más cerca, ya que mi hermana es cantante, y mi madre se dedica a la música”, dice Cecilia.

¿Qué universos descubres trabajando con tu madre?

Como docente, mi mami es una gran maestra, y siempre me está inculcando cosas. Yo estoy aprendiendo de instrumentos, de armonías, melodías al lado de ella y de las demás chicas del grupo.

¿Qué crees que aprende ella al lado tuyo?

Ella busca la perfección, y nosotros tratamos de hacerle entender que no siempre van a salir perfectas las cosas, y que incluso con el tema de la dedicación a este proyecto tenemos que adaptarnos a lo que cada una puede dar. En este caso somos mujeres que tenemos familias, que somos diferentes, que tenemos muchas otras actividades y necesitamos adaptarnos y aprender las unas de las otras. Ella es muy metódica, muy estructurada, entonces tiene la tendencia a esperar que las cosas se hagan como ella lo ha aprendido o en la forma que ella nos enseña. Y a veces eso no sucede.

¿Qué sientes que has ganado en este espacio compartido?

A ella le importa tenernos cerca a sus hijos, y a mí me encanta aprender, que me enseñen, que me digan cómo tengo que hacer, para que lo aprenda y lo haga.

Pero además, la conozco a mi mami. Conozco cuándo se enoja, cuándo está feliz, cuándo algo le cae bien o mal y la sé llevar. Hay cosas que a mí ya no me molestan y las dejo pasar porque sé cómo es ella. Soy de hablar mucho con mi madre y de hacerle ver que hay que disfrutar más allá de que todo salga perfecto o no. A lo mejor, puede salir mal algo, podemos desafinar, perdernos tocando el instrumento, pero si el público ve que estamos disfrutando arriba del escenario, todo eso pasa inadvertido, lo advierte sólo el que sabe de música. El disfrutar, más allá de la perfección, eso estamos ganando las dos.

Lo que ha quedado por decir de hija a madre

Cecilia Ferreyra es además de hija, madre de tres niños, un varón de 14, y dos nenas, una de 12 y otra de 7 años. Y en ese papel encuentra muchos rasgos de su madre en ella.

En ese Día de la Madre, desde su lugar de hija va una dedicatoria especial a Negrita Ledesma, la bandoneonista de “Ñañaspura”. “Mi madre es una gran madre. Agradezco mucho que nos haya enseñado todo. Con ella siempre hay aprendizaje. Siempre ha estado con nosotros. Como ella dice, en el tema de la enfermedad es incondicional. Yo la he llamado muchísimas veces cuando la he necesita en situaciones muy extremas y mi madre siempre está, con todos. Es muy solidaria. Estoy muy orgullosa de ella. Sabe un montón y tiene esas ganas de seguir aprendiendo y haciendo cosas, ha estudiado tantoà. Me enorgullece lo que hace con la música, con el arte. ¡Todos los instrumentos que sabe tocar y que uno no sabe que toca!. A veces me digo. ‘Me gustaría ser como ella’”.