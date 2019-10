“Si no solucionamos el problema impuestos, no solucionaremos nada”

20/10/2019 - 01:15 Economía

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, destacó que si no hay solución al tema impositivo, “no solucionaremos nada”. A su juicio, el tamaño actual del Estado “no es sostenible”. Asimismo, dijo no coincidir con que un acuerdo de precios y salarios sea una solución. El dirigente del campo anticipó que, por cuestiones climáticas, las previsiones son de una menor cosecha para la actual campaña.

Pelegrina consideró que “los graves problemas estructurales que tiene la Argentina se asocian al déficit fiscal, a un Estado insoportable y por ende derivamos en un desajuste fiscal que lleva a que vía deuda o vía presión impositiva, se solucione la cuestión del déficit, pero esto repercute en la inflación”.

Analizó que “el campo, sólo en concepto de cereales y oleaginosas, aporta 11.500 millones de dólares al año - mitad en retenciones y mitad en impuestos- con lo que daría para tres años y medio de canasta básica alimentaria más obra social para toda la gente que está en la indigencia. Recursos hay, el problema es que están mal asignados” subrayó en entrevista con Ámbito Financiero.

Recordó que la Mesa de Enlace cuando fue la crisis de 2001, ofreció “una parte de los recursos pero administrándolo bajo la supervisión de Cáritas y con una mirada muy cercana de quienes recibirían ese dinero. Por supuesto que no fue aceptado por los gobiernos y vinieron las retenciones. ¿Por qué fracasó en ese momento? Porque era olvidarse de los punteros, olvidarse del clientelismo político. Ofrecimos un 5% pero dijimos que queríamos administrarlo y que el objetivo fuera a combatir el hambre. ¿Qué nos dijo la política en aquel entonces? Les agradecemos el gesto, pero es el 10% en vez del 5 y lo manejamos nosotros. Primero, los recursos no tienen que venir por las retenciones, sino por la contribución general de la economía. Y segundo, no estamos de acuerdo con que falten recursos, lo que falta es una buena administración”.