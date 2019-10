VIDEO | “Cami” tiene una “madre coraje” que hizo posible este presente exitoso

20/10/2019 - 12:18 Santiago

La vida de Camila, de su mamá Rosa Graciela Bonahora y de sus, por entonces, once hermanos (hoy son 13, dos más después de “Cami”) fue durísima.

Camila no nació ciega, quedó en esa condición a los cuatro años luego de sufrir una severa enfermedad, un cáncer que acabaría con su vida inexorablemente en pocas horas, de no ser por el coraje de su mamá.

“Tenía tres años y su enfermedad hizo metástasis, y en el Garrahan me dijeron que no había esperanzas de vida, a lo sumo le daban entre tres o cuatro días, pero que había una alternativa, una droga que estaba en proceso de experimentación, y que estaba en mí que se la pongan a ella. Yo debía firmar un consentimiento. El cáncer estaba en todo su cuerpo, ella no caminaba, no comía, la fiebre era permanente, y el dolor de cabeza. Me advirtieron que la droga podría ocasionarle un paro porque era muy fuerte, pero había posibilidades de que la resistiera. Había una esperanza ahí y no dudé en firmar. Eso nos costó perder al papá, porque él no quería, pero como lleva mi apellido, tomé la decisión y firmé”, cuenta Rosa sin poder ocultar su emoción.

De inmediato hicieron traer la droga para colocársela lo antes posible, porque las probabilidades de vida eran de 0%. Rosa se acuerda que “ese día se quedaron como 15 médicos; la pusieron en una habitación a ella solita y comenzaron a pasarle la droga”.

Resucitó

“Como a las cinco de la mañana cuando empezaba a cabecear yo, se despertó la Cami y pidió leche, yogurt, pan, todo quería… y los médicos se pusieron a llorar conmigo porque le habían pasado toda la droga y ella se despertó. No lo podían creer, me decían que ella era algo especial, que si había soportado esa droga, podría soportar todo lo demás”, añadió.

Y así, Rosa acompañó a Camila en interminables jornadas en el Hospital Garrahan, donde le hicieron siete ciclos de quimioterapia, 45 días de radioterapia, de lunes a viernes, con descansos solo sábado y domingo.

En junio de 2007 le sacaron el ojito izquierdo, en octubre le hicieron un autotrasplante de médula, quimio durante siete días hasta que le implantaron de nuevo la médula, y ese mismo día ella se quería bajar de la cama, pero no podía porque hacía como 15 días que estaba en terapia.