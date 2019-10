También debió hacerse cargo cuando Camila perdió la visión

20/10/2019 - 01:46 Santiago

Pero las decisiones que tuvo que tomar Rosa sobre la situación de salud de su hija, no se terminaron el día de la droga experimental, también debió consentir que le anularan la visión del ojito que los médicos habían podido salvar.

“Cuando nos dieron un respiro en enero de 2007, ‘Cami’ veía con un solo ojito, y nos dieron un descanso de seis meses, para que se fortaleciera. Cuando volvimos, le hicieron un fondo de ojos y encontraron que habían aparecido dos siembras del cáncer en el ojo derecho, y que la vía más rápida era extirparle, porque si esa siembra continuaba, podía hacer metástasis y ya no se la iba a poder salvar. Eso fue lo más difícil, tener que autorizar eso en una criatura que veía, podía enhebrar una aguja, hacía pulseritas. Ha sido un proceso muy difícil para mí, sabiendo que mi hija iba a quedar ciega, pero era su vida o conservarle la vista”, dice la mamá, con una entereza que le cuesta sostener.

Hoy lo ve de otra manera, y disfruta de cada uno de los logros de su hija, y de verla satisfecha y contenta con lo que va logrando. La admira, la defiende, la acompaña.

Asegura que tenía miedo de que cuando ‘Cami’ creciera le reclamara por haber autorizado que le quitaran la visión, pero a cambio recibe satisfacciones. “Estoy convencida de que hice bien”, dice.

Y quiso ser sus ojos, y buscaba la manera de enseñarle a manejarse, poniendo ingenio y sentido común. “Me desesperaba al verla tan chiquita y que no veía; le compraba goma eva y le hacía las letras para que las reconociera, porque no estaba enterada del sistema Braille.

Y hoy ella maneja la lectura Braille, y escribe también de puño y letra. Sabe hacer su firma, pone Cami Bonahora”, relata con gran satisfacción.

Recuerda Rosa que los terapeutas que la atendían le decían que ella tenía algo especial, por la forma en que se adaptó a la ceguera de inmediato; le enseñaban texturas y de inmediato las acomodaba y hasta para comer tenía su postura.