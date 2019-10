Camila Bonahora: “Planeo algunas ‘trampas’ para los rivales”

20/10/2019 - 01:49 Santiago

Los viajes de Camila y su mamá a Buenos Aires fueron para las interminables consultas que debió realizar en el Hospital Garrahan, y “sus primeros pasos, cuando quedó no vidente, los dio en el lugar donde entrenan Los Murciélagos (selección de fútbol para ciegos)”, algo premonitorio, sin dudas.

Y si hay algo que caracteriza a Cami es su picardía, su inteligencia. Porque así como ideó su propia pelota para practicar en su casa, es la autora de estrategias que el equipo emplea en algún momento del partido. Aunque ella las llama “trampas”.

“Yo por ahí planeo algunas ‘trampas’ para el equipo de enfrente. Uno de nosotros hace un sonido; yo me cambio de lugar y le tiro la pelota por otro lado sin que ellos escuchen. Ellos se concentran en el sonido que hacemos nosotros y no en el de la pelota, y así convertimos”, explica sobre su estrategia.

Una de las condiciones del juego es el bloqueo con el cuerpo para que la pelota no ingrese al arco, y al ser menudita, va en inferioridad de condiciones, pero eso es algo que tampoco la limita, para nada… “Me pongo en la posición de bloqueo y escucho la pelota, y si viene para mi izquierda, yo si siento que no llego, me deslizo”.

Estas condiciones hicieron que la bautizaran “la pequeña gigante”. “Por el desplazamiento que tiene en la cancha, ocupa el puesto de pívot, o sea la jugadora que va al medio de la formación, tiene buen oído, se desplaza a tiempo, bloquea y es muy inteligente”, la describe el entrenador.

Y “Cami” tiene su carácter, su sentido de la audición hace que escuche lo que le gritan desde la tribuna y si no le gusta, les contesta, y hasta se pelea con el profe Diego, cuando éste le come sus galletas.