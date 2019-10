María Elena Tejerina, una mamá todoterreno que quiere ir por más

20/10/2019 - 03:52 Deportivo

Ser madre no es una tarea sencilla, mucho menos cuando se trata de asumir responsabilidades que van más allá de cualquier obligación o circunstancia. María Elena Tejerina es mamá de Francisco de 11 años y una atleta que hoy es una de las mejores de la provincia.

Su currículum lo avala. El año pasado fue la santiagueña mejor clasificada en el Maratón de 21 kilómetros de EL LIBERAL (fue segunda en la clasificación general) y viene de obtener grandes resultados en competencias de largo aliento en el ámbito nacional.

Previo al festejo por el Día de la Madre, María Elena recibió ayer a EL LIBERAL en su hogar y entre tantas inquietudes rescató el rol que cumple la mujer en la sociedad.

¿Cómo te definirías como mamá?

- Creo que soy una mujer luchadora, emprendedora, fuerte, además de ser una madre atleta.

¿Cuándo nació tu relación con el deporte y especialmente con el atletismo?

- Arrancó a los 6 años con el hockey hasta los 18 años y hace 3 años me inicié en el atletismo participando en una carrera nocturna.

¿Sos de dedicarle mucho tiempo a la actividad?.

- Corro una hora y media todos los días y descanso los domingos.

¿Qué opinión te merece el rol que cumple la mujer en la sociedad?

- A lo largo del tiempo ocurrieron diversos hechos como revoluciones, guerras, cambios políticos y económicos que incidieron en lo laboral. En el pasado la mujer era muy sedentaria y hoy es activa, independiente y autónoma.

¿Has cumplido con todos los objetivos que te planteaste como madre y deportista?

- Creo que los objetivos previstos desde el nacimiento de mi hijo (tiene 11 años) se están cumpliendo. Lo primordial es su educacación, la salud y su bienestar.

¿Si tuvieras que elegir entre una carrera atlética o un evento social, como un cumpleaños por ejemplo, ¿con cuál te quedarías?

- Es una pregunta difícil hay que poner las situaciones en la balanza. Aún no me tocó decidir algo así. Debería pensarlo bien.

¿Qué mensaje te deja, por ejemplo, el atletismo?

- El atletismo me deja enseñanzas. Me tramite muchos valores y virtudes. Me enseñó a ser disciplinada, a confiar en mí misma y a ser perseverante.

¿Cómo divides tu tiempo para manejarte entre la familia, las cosas del hogar, el trabajo y el atletismo?

- El atletismo me enseñó a ser más organizada. Entreno de 6 a 7, luego preparo el desayuno de mi hijo y lo llevo al colegio. Luego me dirijo a la oficina, y asi cumplo con todo.

Si tuvieras que hacer un balance de lo que viene siendo tu carrera deportiva, ¿cómo sería en este caso?

- El balance es bueno, creo que todos los objetivos que me propuse tuvieron buenos resultados.

La fondista se sumará a la prueba de EL LIBERAL

María Elena Tejerina dijo que estará presente en el Maratón del Diario EL LIBERAL. “Es una carrera muy esperada por todos los santiagueños. Está en el calendario de los deportistas y también de los ciudadanos. Ahora me voy a sumar por tercera vez. Observo que la gente la vive a la carrera como una fiesta en todo el circuito. Ahora espero volver a repetir mis buenas actuaciones”, dijo. También Tejerina se tomó el tiempo para saludar a todas la madres y en epecial a las deportistas. “Las madres estamos felices de poder serlo, de tener niños, de poder educarlos y poder trasmitirles los valores que les transmite el deporte”.