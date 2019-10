CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de octubre de 2019

20/10/2019 - 23:00 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 RODANDO FOODTRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET POR EL 14.

QUIMSA vs. OLÍMPICO (R)

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO. BELGRANO

vs. SANTIAGO MAGIC (R)

20.00 CULTURAR TV

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 SÚPER FÚTBOL VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

12.05 LA CASA MALDITA

02.13 ENTERRADO VIVO

03.30 PIRAÑA 2

05.00 UN PAPÁ DE SOBRA

06.56 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

08.41 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU

11.15 LA PERLA DEL DRAGÓN

13.05 HERBIE A TODA MARCHA

15.01 PARQUE JURÁSICO III

16.46 IN/MORTAL

18.58 RÁPIDOS Y FURIOSOS

20.58 SE BUSCA

23.00 STRIKE BACK 05 EPS 10

23.59 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO

TNT

06.00 FUEGO CON FUEGO

07.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.44 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.56 LA PRINCESA Y EL SAPO

09.36 LA TORMENTA PERFECTA

11.51 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

13.45 ¿QUÉ PASÓ AYER?

15.31 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON

17.12 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

17.42 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER

DE LA JUSTICIA

20.17 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA

22.00 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

00.21 NUESTRO VIDEO PROHIBIDO

02.01 MAGIC MIKE XXL

03.57 TEMPORADA DE BRUJAS

TCM

08.46 LOST

09.33 LOST

10.18 MAD ABOUT YOU

10.44 MAD ABOUT YOU

11.09 LOST

12.00 LOST

12.46 LOST

15.04 MAD ABOUT YOU

15.30 MAD ABOUT YOU

15.55 DUELO DE TITANES

17.50 LOS SUPLENTES

19.52 BULLITT

22.00 EL HOMBRE QUE QUERÍA SER REY

00.19 BONNIE Y CLYDE

SPACE

06.14 LA ERA DEL CANELO

07.07 LOS SAQUEADORES

08.54 LA APARICIÓN

10.21 ASESINOS SUSTITUTOS

11.49 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

14.06 EL AVISPÓN VERDE

16.13 HANCOCK

17.55 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

20.00 CONDENA BRUTAL

21.59 NO RESPIRES

23.37 POSESIÓN INFERNAL

01.12 NO RESPIRES

02.39 LA APARICIÓN

CINECANAL

12.36 VAQUERAS Y ÁNGELES

14.15 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

16.23 COWBOYS Y ALIENS

18.27 SHREK TERCERO

20.03 CORRER O MORIR

22.00 MAZE RUNNER. A PRUEBA DE FUEGO

00.13 EL ÚLTIMO REY DE ESCOCIA

02.19 PELIGRO EN BUSHWICK

03.48 EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D)

Y 20.40 (2D)

*JOKER: 22.35 Y 00.30

* LOS HIPÓCRITAS: 16

* PISTOLERO: 19

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25, LA VORÁGINE

ROCK FEST, CON ARTISTAS DE

SANTIAGO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL SÁBADO 26, A LAS 20, GALA

FINAL MISS ARGENTINA SANTIAGO

DEL ESTERO.

*JUEVES 31, A LAS 19, “CANTICUÉNTICOS”.

+ EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD

PASTORUTTI PRESENTARÁ SU

DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO DE PEPE

PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE,

A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE

LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS:

SERGIO CEJAS, ADRIANA

GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL

PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA

CARMONA.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE

LAS 21.30, BAILE DE TANGOS

Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y

GRATUITA.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (3D)

AVENTURA (+13)

21/10 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs

(Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

22 AL 23/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30

hs (Cast) 22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

21/10- 15(Cast) 17(Cast)

22 AL 23/10 - 17:20 hs (Cast)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

21/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs

(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)

22:10 hs

(subt)

22 AL 23/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs

(subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL

MAL (2D)

AVENTURA (+13)

21/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs (Cast)

19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)

UN AMIGO ABOMINABLE

(2D)

AVENTURA

21/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

21 AL 23/10 - 17:30 hs (Cast)

ODISEA (2D)

DRAMA (+13AÑOS)

HOY AL 23/10 -20 (cast)

RAMBO (2D)

ACCIÓN (+16)

20 AL 23/10 - 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

APTO 13 AÑOS (DNI)

CASTELLANO 2D 20 - 19- 22:30

CASTELLANO 3D 17:30

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

(SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*)

APTO 13 AÑOS (DNI) CASTELLANO 2D

15:00HS SÁBADO Y DOMINGO

*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS

DESCRIPTIVOS

Esta es una función con subtítulos

descriptivos (Open Caption) para

personas sordas y/o hipoacúsicas

que incluyen:

Transcripción de los diálogos en

idioma local

Descripción de efectos de sonido y

referencias musicales.

ANTICIPADA EN VENTA

TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31

DE OCTUBRE

CASTELLANO 2D 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL

DORADO:13 Y 15 DE NOVIEMBRE

2019

CASTELLANO 2D 19:10