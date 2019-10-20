CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA
23.45 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 RODANDO FOODTRUCKS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET POR EL 14.
QUIMSA vs. OLÍMPICO (R)
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO. BELGRANO
vs. SANTIAGO MAGIC (R)
20.00 CULTURAR TV
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 SÚPER FÚTBOL VIVO
22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
12.05 LA CASA MALDITA
02.13 ENTERRADO VIVO
03.30 PIRAÑA 2
05.00 UN PAPÁ DE SOBRA
06.56 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
08.41 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU
11.15 LA PERLA DEL DRAGÓN
13.05 HERBIE A TODA MARCHA
15.01 PARQUE JURÁSICO III
16.46 IN/MORTAL
18.58 RÁPIDOS Y FURIOSOS
20.58 SE BUSCA
23.00 STRIKE BACK 05 EPS 10
23.59 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO
TNT
06.00 FUEGO CON FUEGO
07.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.44 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.56 LA PRINCESA Y EL SAPO
09.36 LA TORMENTA PERFECTA
11.51 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
13.45 ¿QUÉ PASÓ AYER?
15.31 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON
17.12 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
17.42 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER
DE LA JUSTICIA
20.17 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA
22.00 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
00.21 NUESTRO VIDEO PROHIBIDO
02.01 MAGIC MIKE XXL
03.57 TEMPORADA DE BRUJAS
TCM
08.46 LOST
09.33 LOST
10.18 MAD ABOUT YOU
10.44 MAD ABOUT YOU
11.09 LOST
12.00 LOST
12.46 LOST
15.04 MAD ABOUT YOU
15.30 MAD ABOUT YOU
15.55 DUELO DE TITANES
17.50 LOS SUPLENTES
19.52 BULLITT
22.00 EL HOMBRE QUE QUERÍA SER REY
00.19 BONNIE Y CLYDE
SPACE
06.14 LA ERA DEL CANELO
07.07 LOS SAQUEADORES
08.54 LA APARICIÓN
10.21 ASESINOS SUSTITUTOS
11.49 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
14.06 EL AVISPÓN VERDE
16.13 HANCOCK
17.55 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
20.00 CONDENA BRUTAL
21.59 NO RESPIRES
23.37 POSESIÓN INFERNAL
01.12 NO RESPIRES
02.39 LA APARICIÓN
CINECANAL
12.36 VAQUERAS Y ÁNGELES
14.15 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
16.23 COWBOYS Y ALIENS
18.27 SHREK TERCERO
20.03 CORRER O MORIR
22.00 MAZE RUNNER. A PRUEBA DE FUEGO
00.13 EL ÚLTIMO REY DE ESCOCIA
02.19 PELIGRO EN BUSHWICK
03.48 EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D)
Y 20.40 (2D)
*JOKER: 22.35 Y 00.30
* LOS HIPÓCRITAS: 16
* PISTOLERO: 19
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25, LA VORÁGINE
ROCK FEST, CON ARTISTAS DE
SANTIAGO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ EL SÁBADO 26, A LAS 20, GALA
FINAL MISS ARGENTINA SANTIAGO
DEL ESTERO.
*JUEVES 31, A LAS 19, “CANTICUÉNTICOS”.
+ EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD
PASTORUTTI PRESENTARÁ SU
DISCO “LA GRINGA”.
QUINCHO DE PEPE
PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE,
A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE
LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS:
SERGIO CEJAS, ADRIANA
GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL
PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA
CARMONA.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE
LAS 21.30, BAILE DE TANGOS
Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y
GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (3D)
AVENTURA (+13)
21/10 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs
(Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
22 AL 23/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30
hs (Cast) 22:00 hs (subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP)
21/10- 15(Cast) 17(Cast)
22 AL 23/10 - 17:20 hs (Cast)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
21/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs
(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)
22:10 hs
(subt)
22 AL 23/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs
(subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL
MAL (2D)
AVENTURA (+13)
21/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs (Cast)
19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)
UN AMIGO ABOMINABLE
(2D)
AVENTURA
21/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
21 AL 23/10 - 17:30 hs (Cast)
ODISEA (2D)
DRAMA (+13AÑOS)
HOY AL 23/10 -20 (cast)
RAMBO (2D)
ACCIÓN (+16)
20 AL 23/10 - 22:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP
CASTELLANO 2D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON
RESERVA (DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
APTO 13 AÑOS (DNI)
CASTELLANO 2D 20 - 19- 22:30
CASTELLANO 3D 17:30
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
(SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*)
APTO 13 AÑOS (DNI) CASTELLANO 2D
15:00HS SÁBADO Y DOMINGO
*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS
DESCRIPTIVOS
Esta es una función con subtítulos
descriptivos (Open Caption) para
personas sordas y/o hipoacúsicas
que incluyen:
Transcripción de los diálogos en
idioma local
Descripción de efectos de sonido y
referencias musicales.
ANTICIPADA EN VENTA
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31
DE OCTUBRE
CASTELLANO 2D 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL
DORADO:13 Y 15 DE NOVIEMBRE
2019
CASTELLANO 2D 19:10