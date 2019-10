FÚNEBRES | 21 de octubre de 2019

20/10/2019 - 23:21 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Luisa del Valle Jiménez

- Marcial Azar

- Tomás Marcelo Araya

- Norma Estela Brao

- María Margarita Chávez

- José Gustavo Mukdise (Las Termas)

- Leonel Alejandro Carreras (Loreto)

- Amelia del Valle Silva (La Banda)

- Luis Ygnacio Reynoso

Sepelios Participaciones

ÁBALOS, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. María del Carmen Parente de Mónicci Kurán y sus hijos Emiliano y Florencia participan su fallecimiento y despiden a un gran músico acompañando en el dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁBALOS, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Gringa Cinquegrani Arnoux Ábalos y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento del último descendiente de nuestro querido tío abuelo el doctor Napoleón Abalos. Su recuerdo nos iluminará por siempre.

ARAYA, TOMÁS MARCELO (q.e.p.d.) Falleciò el 20/10/19|. Su esposa, Norma Taboada, sus hijos Ariel y Rita, h pol Patricia, sus nietos, Mariel, Tomas, Isabel, Florencia, hermanos cuñados y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de El Deán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

AZAR, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su hija Silvia Azar, su esposo Jorge Chalup, sus hijos Facundo Chalup y Valentina Chalup, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, MARCIAL (Machi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su intimo amigo Héctor Kiki Navascues y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino " Fredy Chalup, su esposa Leisa Drube, sus hijos Elena, Jorge y Roxana Chalup, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su amigo Luis Fincatti y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Maria Inés Di Clemente, Héctor Hugo Días y Rubén Alberto Alderete, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AZAR, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Ariel, Mariana y sus hijos Camila y Benecio, amigos de sus hijos Gustavo y Carina participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

AZAR, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Machi, tus alas estaban listas para volar, pero nuestros corazones nunca estaban preparados para verte partir. Te recordaremos por siempre con mucho cariño, amigo querido, ya estas descansando en paz, tus amigos Poroto Soria, su esposa Raquel, sus hijos Marilú, Belén, Romina, Anita, Cristian y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento.

AZAR, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Héctor Navascuez y Erik Llarull lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, MARCIAL (Machi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Tus amigos de toda la vida. Pilo Bellido, Juan Vélez, Lucho Espeche, Héctor Navascues y Ramón Carrizo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su hija Andrea Gabriela Morales, su esposo Luis Jiménez y nietos Luis Exequiel e Ignacio Benjamín Jiménez participan con mucho dolor su partida al reino celestial. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Sus hijos Claudia, Andrea, Hernán, hijos pol. nietos y demás familiares partic. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cementerio parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano José G. Brao e hijos, participan su fallecimiento. Vivirás por siempre en nuestros corazones.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. La comunidad educativa del Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia, acompaña con mucho dolor a nuestra compañera Claudia y a toda su flia. Elevamos oraciones en su memoria.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Mariela, Sara, Ali y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Claudia. Brille para ella la luz que no tiene fin.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Eduardo Sanjuan, Lidia Montoya y sus hijos Marcela, Wily y Carlos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Claudia Jiménez, Luis Bolzón y sus hijos Paula, Joaquín y Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Javier Jiménez, Natalia Arce y sus hijos Lorenzo y Julieta, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Gabriel Jiménez, Andrea Tula, sus hijas, Delfina, Evangelina, y Guadalupe, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Sus consuegros Chochín Jiménez, y Mary Regatuso, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. La Obra Misericordista y el nivel primario del colegio San José acompañan en el dolor a su compañera Claudia por el fallecimiento de su madre, ruegan consuelo y resignación y elevan oraciones en su memoria.

BRAO, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Padres y alumnos de 2º grado A del colegio San José participan su fallecimiento y acompañan a su seño Claudia en este triste momento.

CAJAL, RAMÓN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Pichón, Marilú, Vicky, y Benja Eleán participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Lore, Ramón y Yesi y acompañana toda su familia en este doloroso momento.

CHÁVEZ, MARÍA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. Sus hijos Ricardo, Omar, Damián, Silvia, René y Mario, h. pol nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio de Los Romano. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. TEL 4219787.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Aída Mabel Polti, sus hijas María Teresita y Aída Josefina, sus nietas Josefina, Laurencia, Eugenia, Mabel y Alejandra participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado "Pipi". Acompañan con mucho cariño a Anita, Marta y a toda su familia.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su matriculados Dr. Enrique Agüero Villarreal. Ruegan oraciones a su memoria.

DOMÍNGUEZ DE GIMÉNEZ, TIBURCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Los amigos de su hija Daniela: Myriam y César Herrera participan con pesar de su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan una oración a su querida memoria.

DOMÍNGUEZ DE GIMÉNEZ, TIBURCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Querida Valle, tu partida nos dejó un enorme vacío, que tristeza nos dejas, pero estoy segura que el Señor te acogerá en su reino y todo el consuelo para tus hijos Daniel y Daniela. Valle siempre estará en mi corazón, te recordamos con amor y cariño eterno. Que descanses en paz. "Brille para ti la luz que no tiene fin". Julio y Florinda Saracco.

JIMÉNEZ, LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. Sus hijos José, Karina Villalba, hija política Rita Castillo, sus hermanos Ricardo Jiménez y José Jiménez, sus nietos Elena Villalba y Luciana Villalba, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Familia Baleija participa con profunda pena su fallecimiento. Acompaña a la familia en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. Personal directivo, docentes, y alumnos del colegio Cristóbal Colón participan el fallecimiento de la mamá de la Prof. Karina Villalba. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. Personal directivo, administrativo, secretaria, preceptores y personal de maestranza del colegio Cristóbal Colón participan el fallecimiento de la madre de su compañera de tareas Karina Villalba. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". La comunidad educativa del Agrup. Nº 86145 Campo Amor Loreto participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Prof. Karina Villalba.

JIMÉNEZ, LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Mónica Juárez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Luisa y acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA SANTILLÁN, JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/19|. Los amigos de su hermana Teresita acompañan a la familia en tan difícil momento. Lolo, Caio, Patricia, Nicolás, Jorge, Diego, Walter, Micke, Edith, Karina y Fabiana. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. María Teresa Méndez y sus hijos Jorge, Marcelo, Ángel, Luis y Ana Valeria Adorni participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Marcelo Daniel Adorni y familia, participan con dolor su fallecimiento y y acompañan a sus primos Carlos, Alejandra y Gody en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Querida Irma la extrañaremos mucho en las reuniones familiares, nunca la olvidaremos, nos uniremos en profunda oración para rogar por su eterno descanso. Cussy Bucci y su familia acompañan a sus hijos en este difícil momento de tanto dolor.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Alfonso Nassif y sus hijos Yesmín, Alicia, Alfonso Rolle, Gustavo, Roxana y Santiago con sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Marilena Cantizano de Montiel y familia acompañan a su hijos con mucho cariño en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

PAVÓN DE URQUIZA, SEGUNDA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/19|. Señor, ya está en tus brazos, ante tanto dolor, sufrimiento, tristeza y soledad, bendícela y haz que su alma descanse en la paz de tu amor. Su amiga Pochi de Aranda, su hija Dra. Verónica Aranda e Ing. Roberto Carlos Aranda participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PEDANO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Desde Tucumán, Nelly Goytia despide con dolor a la querida señorita Blanquita excelente persona y docente de vocación. Hace llegar sus condolencias a su hermana Josefina y a sus sobrinos doctores Héctor y Luis Fumarola.

REYNOSO, LUIS YGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. Sus hijos Luis, Rogelio, Magalí Reinoso, hijos pol. nietos Yesica. Ivana, Lorena, Alejandro, Daniel, Ana, bisnietos y demás famil. partic. su fallec. Sus restos serán inhumados 11 hs cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo 330, s.v. 1. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Dr. Ricardo Aznarez, su esposa Susana Medina, sus hijos y nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas con gran cariño.

VERÓN, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Dr. Gustavo Peralta y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Toco, Luis y Yuqui, Ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL JARMILLO, DELFINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el Cafayate, Salta el 17/10/19|. Sus sobrinos Ricardo, Carlos, Raúl, Manuel, Jacqueline y Pablo Aznarez, sus esposas hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Pipi, Ernesto y Aurora con oraciones.

VILLARREAL JARMILLO, DELFINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció en Cafayate, Salta el 17/10/19|. Imelda y Silvia Rojas Ahumada te despedimos con gran dolor, querida amiga, y acompañamos con el cariño de siempre a tus hijos y demás familiares. Que la Virgen de la Merced te cubra con su manto.

VILLARREAL JARMILLO, DELFINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el Cafayate, Salta el 17/10/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su colega Dr. Enrique Agüero Villarreal. Ruega una oración a su memoria.

VILLARREAL JARMILLO, DELFINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el Cafayate, Salta el 17/10/19|. David Jarma y familia participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Pipi en este momento de tristeza y dolor. Ruegan oraciones en su memoria

VILLARREAL JARMILLO, DELFINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció en Cafayate, Salta el 17/10/19|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia y sus hijos Manuel y Felipe participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Gringa y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CORONEL, EDGARDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/77|. Su madre Blanca Galván, sus hermanos Edgar y Blanca Herminia, sus cuñados Claudia y Lucas, sus sobrinos Florencia, Edgardo, Abraham y Máximo invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº Sáenz Peña, al recordarse 42 años de su fallecimiento y 54 de su natalicio. Se ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FEDERICO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/02|. Queridos míos, pidan resignación a Dios mirando mi presencia porque yo estoy con ustedes. No le reprochen a Dios por mi ausencia, siéntanla con El y El estará con todos ustedes, el Señor los estará consolando y amando, como yo los sigo amando y sin que sepan cómo seguiremos juntos así en la tierra como en el cielo. Jesús misericordioso, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Hijo querido, hijo amado, a pesar del tiempo que ha pasado tu ausencia sigue siendo tan grande y dolorosa como aquel día de tu trágica partida hacia el reino del Señor y nos reconforta saber que la misma es solo física porque tu espíritu vive y vivirá por siempre entre nosotros y todos aquellos que te amamos. Al recordar "32" años de tu natalicio. Feliz cumple allá en el cielo. Tus padres Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, hermanos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo. hnos. políticos y sobrinos invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Sus amigas y ex compañeras de 5º 3ª promoción 72 de la escuela Normal Manuel Belgrano: Ada, Norma, Mónica, Ana María, Marina, Miriam, Liliana, Yoyi, Eve y Raquel la recuerdan con mucho cariño, a un año de su partida al reino celestial e invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús. Elevan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, ROGER ABRAHAM EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos Ana, Roger, Carolina y Evelín Santillán, hijos políticos, nietos, bisnieto y demás familiares invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento, que se realizará hoy a las 20,30 hs. en Catedral Basílica. Rogamos una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

SILVA, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. Sus hijos Ramón, Inés y Marcela, h. pol. Mirian y Pablo, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio Jardin del Sol, COB. NORCEN S.R.L, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SILVA, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" . Su hermana Norma Silva, su sobrina Marina Nasif, su sobrino político Sebastián Banegas Cardozo y su sobrina nieta Emilia Banegas Nasif participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRERAS, LEONEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. Sus padres, Leopoldo Carreras y Valeria Coria, sus hermanos Gabriel, Thiago, Ian y Lourdes, tíos, primos, abuelos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10:00 hs en el cementerio de Loreto, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

MUKDISE, JOSÉ GUSTAVO C.P.N. (q.e.p.d.) Falleicó el 20/10/19|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa Romina, sus hijos Jorgelina, Micaela, José y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

MUKDISE, JOSÉ GUSTAVO C.P.N. (q.e.p.d.) Falleicó el 20/10/19|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios". Su hermana Marijo, Pablo y sobrinos Juan Cruz y Nicole, participan con profundo dolor su fallecimiento de Gustavo, ruegan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

MUKDISE, JOSÉ GUSTAVO C.P.N. (q.e.p.d.) Falleicó el 20/10/19|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". Sus tíos Gody y Mecha, primos Jorge y Marcos, Florencia, Alina y Karina; y respectivas familia, participan con hondo pesar el fallecimiento de querido sobrino Gustavo, pidiendo oraciones por el eterno descanso y pronta resignación. Las Termas.

MUKDISE, JOSÉ GUSTAVO C.P.N. (q.e.p.d.) Falleicó el 20/10/19|. Su tía Olga y primos Alfredo, José y Eugenia; y respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Gustavo, pidiendo al Señor pronta resignación y el descanso eterno. Las Termas.

MUKDISE, JOSÉ GUSTAVO C.P.N. (q.e.p.d.) Falleicó el 20/10/19|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Sus primos Alejandra y Pablo, sobrinas Agustina y Paulina Troxler, participan con profunda congoja el fallecimiento de su primo Gustavo, elevando oraciones por el eterno descanso y resignación a la familia. Las Termas.

MUKDISE, JOSÉ GUSTAVO C.P.N. (q.e.p.d.) Falleicó el 20/10/19|. Sus suegros Livio Ernesto Olmedo y su esposa Lina, sus hijos políticos Iván y Martin; y respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de querido Gustavo, ruegan oraciones para el consuelo de toda la familia. Las Termas.

MUKDISE, JOSÉ GUSTAVO C.P.N. (q.e.p.d.) Falleicó el 20/10/19|. Su yerno Luis Lazarte y familia, participan con hondo pesar el fallecimiento del padre de Micaela, elevando oraciones por pronta resignación y el descanso eterno. Las Termas.

MUKDISE, JOSÉ GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. Dr. Raúl Lorenzo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE FLORES, IRMA NELI (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/19|. Olga de Zurita, sus hijos Luis, Graciela y sus respectivas familias participan con gran dolor su desaparición física deseando consuelo y resignación a su esposo e hijos, nietos y bisnietos. Villa La Punta.