Insólito: una perra dio a luz a cachorros de color verde

21/10/2019 - 13:11 Mundo Web

Estados Unidos. Una habitante de Colorado, Estados Unidos difundió las imágenes de los cachorros que parió su mascota, un Gran Danés. Lo particular, es que uno de los cachorros tiene un pelaje de color verde.

Caddy Williams, dueña de los perros, tras ayudar a su mascota a dar a luz, en un principió pensó que el color era negro, sin embargo después se dio cuenta de este curioso detalle: "Estaba oscuro, así que finalmente saqué la linterna de mi teléfono, ¡y ella estaba verde!", explicó al portal “KRDO”. "La amo, es como un pequeño cachorro de trébol”, sostuvo.

El nuevo "cachorro trébol" fue bautizado con el nombre “Verdant”, en honor a su distintivo color de pelo.

De acuerdo a lo informado por la “CNN” el verde en el pelaje es el resultado de un fenómeno que se da en los perros de color claro cuando tienen contacto con la biliverdina, un pigmento verde en la bilis canina. Este pigmento es el mismo, por ejemplo, que tiñe en ese tono a los moretones. Verdant, no será verde para siempre, sino que se desvanecerá con el correr de las semanas

GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.https://t.co/ATu31QO4lJ pic.twitter.com/XBkiKRQl1M