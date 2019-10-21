CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 E TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.15 PEQUEÑA VICTORIA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINÚA)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE FE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO ANUAL: GUEMES VS. UNIÓN SANTIAGO
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: BELGRANO VS. SANTIAGO MAGIC
20.00 SÚPER FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR ELTURF
22.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
02:25 DRÁCULA
04:41 CASTIGADOS
06:27 STEAMBOY
08:57 CAMINO A LA GLORIA
11:15 SIEMPRE ALICE
13:11 EL ENCANTO DE LA BESTIA
14:55 ASÍ SOMOS
15:12 SIEMPRE ALICE
19:08 SEX AND THE CITY: LA PELÍCULA
22:00 LA PROMESA
TNT
09:38 JONAH HEX
11:02 ¿QUÉ PASÓ AYER?
12:56 OBLIVION: EL TIEMPO DEL OLVIDO
15:17 BUSCANDO A DORY
17:08 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA
19:04 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
22:00 UN NOVATO EN APUROS 2
00:01 BIENVENIDO A LOS 40
02:33 TEMPORADA DE BRUJAS
04:06 BIENVENIDO A LOS 40
TCM
07:06 LOST
07:55 LOST
08:39 LOST
09:24 LOST
10:08 LOST
10:53 MAD ABOUT YOU
11:19 MAD ABOUT YOU
11:45 LOST
12:30 LOST
13:14 LOST
13:59 LOST
14:43 LOST
15:28 MAD ABOUT YOU
15:54 MAD ABOUT YOU
16:20 LOS SUPLENTES
18:24 EL DIARIO DE LA PRINCESA
20:36 MUJERCITAS
23:00 BONNIE Y CLYDE
01:10 EL JINETE PÁLIDO
03:25 REC
SPACE
06:29 ASESINOS SUSTITUTOS
07:59 SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE SOMBRAS
10:04 EL AVISPÓN VERDE
12:06 GENERACIÓN E: DESAFÍO ECO YPF
12:36 EL TESORO DEL AMAZONAS
14:16 EL VENGADOR DEL FUTURO
16:12 CONDENA BRUTAL
18:14 HALCONES DE LA NOCHE
20:03 NICO
22:00 POSESIÓN INFERNAL
23:41 HERETIKS: EL CONVENTO
01:17 LÍBRANOS DEL MAL
03:17 HERETIKS: EL CONVENTO
CINECANAL
09.30 INFOMERICAL
10.00 INFOMERCIAL
10.30 INFOMERCIAL
11.25 30 DÍAS Y 30 MIL MILLAS
13.11 PEQUEÑA GRAN VIDA
15.38 ENEMIGO INMORTAL
17.45 TOMB RAIDER: LAS AVENTURAS DE LARA CROFT
19.55 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA
22.00 DJANGO, SIN CADENAS
01.10 EL TRANSPORTADOR 2
02.35 EL ABOGADO DEL CRIMEN
04.30 JANE WANTS A BOYFRIEND
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D) Y 20.40 (2D)
*JOKER: 22.35 Y 00.30
* LOS HIPÓCRITAS: 16
* PISTOLERO: 19
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* EL SÁBADO 26, A LAS 20, GALA FINAL MISS ARGENTINA SANTIAGO DEL ESTERO.
* JUEVES 31, A LAS 19, “CANTICUÉNTICOS”.
* EL 1 DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)
AVENTURA (+13)
22/10 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
23/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP)
22/10- 15(Cast) 17(Cast)
23/10 - 17:20 hs (Cast)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
22/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)
23 AL 23/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA (+13)
22/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D)
AVENTURA
22/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
23 AL 23/10 - 17:30 hs (Cast)
ODISEA (2D)
DRAMA (+13AÑOS)
22/10 - 23/10 -20 (cast)
RAMBO (2D)
ACCIÓN (+16)
22/10 - 22:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTA 13 AÑOS (DNI) CASTELLANO 2D 20 - 19- 22:30 CASTELLANO 3D 17:30
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (DNI) CASTELLANO 2D 15:00HS SÁBADO Y DOMINGO
*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
Esta es una función con subtítulos descriptivos (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen: Transcripción de los diálogos en idioma local;
Descripción de efectos de sonido y referencias musicales.
ANTICIPADA EN VENTA
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31 DE OCTUBRE
CASTELLANO 2D 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO:13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10