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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de octubre de 2019

- 20:44 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 E TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

 

CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO ANUAL: GUEMES VS. UNIÓN SANTIAGO

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: BELGRANO VS. SANTIAGO MAGIC

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR ELTURF

22.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

 

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

 

PELÍCULAS

CINEMAX

02:25 DRÁCULA

04:41 CASTIGADOS

06:27 STEAMBOY

08:57 CAMINO A LA GLORIA

11:15 SIEMPRE ALICE

13:11 EL ENCANTO DE LA BESTIA

14:55 ASÍ SOMOS

15:12 SIEMPRE ALICE

19:08 SEX AND THE CITY: LA PELÍCULA

22:00 LA PROMESA

 

TNT

09:38 JONAH HEX

11:02 ¿QUÉ PASÓ AYER?

12:56 OBLIVION: EL TIEMPO DEL OLVIDO

15:17 BUSCANDO A DORY

17:08 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA

19:04 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

22:00 UN NOVATO EN APUROS 2

00:01 BIENVENIDO A LOS 40

02:33 TEMPORADA DE BRUJAS

04:06 BIENVENIDO A LOS 40

 

TCM

07:06 LOST

07:55 LOST

08:39 LOST

09:24 LOST

10:08 LOST

10:53 MAD ABOUT YOU

11:19 MAD ABOUT YOU

11:45 LOST

12:30 LOST

13:14 LOST

13:59 LOST

14:43 LOST

15:28 MAD ABOUT YOU

15:54 MAD ABOUT YOU

16:20 LOS SUPLENTES

18:24 EL DIARIO DE LA PRINCESA

20:36 MUJERCITAS

23:00 BONNIE Y CLYDE

01:10 EL JINETE PÁLIDO

03:25 REC

 

SPACE

06:29 ASESINOS SUSTITUTOS

07:59 SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE SOMBRAS

10:04 EL AVISPÓN VERDE

12:06 GENERACIÓN E: DESAFÍO ECO YPF

12:36 EL TESORO DEL AMAZONAS

14:16 EL VENGADOR DEL FUTURO

16:12 CONDENA BRUTAL

18:14 HALCONES DE LA NOCHE

20:03 NICO

22:00 POSESIÓN INFERNAL

23:41 HERETIKS: EL CONVENTO

01:17 LÍBRANOS DEL MAL

03:17 HERETIKS: EL CONVENTO

 

CINECANAL

09.30 INFOMERICAL

10.00 INFOMERCIAL

10.30 INFOMERCIAL

11.25 30 DÍAS Y 30 MIL MILLAS

13.11 PEQUEÑA GRAN VIDA

15.38 ENEMIGO INMORTAL

17.45 TOMB RAIDER: LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

19.55 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

22.00 DJANGO, SIN CADENAS

01.10 EL TRANSPORTADOR 2

02.35 EL ABOGADO DEL CRIMEN

04.30 JANE WANTS A BOYFRIEND

 

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D) Y 20.40 (2D)

*JOKER: 22.35 Y 00.30

* LOS HIPÓCRITAS: 16

* PISTOLERO: 19

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* EL SÁBADO 26, A LAS 20, GALA FINAL MISS ARGENTINA SANTIAGO DEL ESTERO.

* JUEVES 31, A LAS 19, “CANTICUÉNTICOS”.

* EL 1 DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

 

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA (+13)

22/10 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

23/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

22/10- 15(Cast) 17(Cast)

23/10 - 17:20 hs (Cast)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

22/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)

23 AL 23/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA (+13)

22/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D)

AVENTURA

22/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

23 AL 23/10 - 17:30 hs (Cast)

ODISEA (2D)

DRAMA (+13AÑOS)

22/10 - 23/10 -20 (cast)

RAMBO (2D)

ACCIÓN (+16)

22/10 - 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTA 13 AÑOS (DNI) CASTELLANO 2D 20 - 19- 22:30 CASTELLANO 3D 17:30

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (DNI) CASTELLANO 2D 15:00HS SÁBADO Y DOMINGO

*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

Esta es una función con subtítulos descriptivos (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen: Transcripción de los diálogos en idioma local;

Descripción de efectos de sonido y referencias musicales.

ANTICIPADA EN VENTA

TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31 DE OCTUBRE

CASTELLANO 2D 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO:13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10


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