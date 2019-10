Hasta los regalos para mamá cambian bajo el influjo de la crisis

21/10/2019 - 22:59 La Banda

Los bandeños cambian sus hábitos de consumo para adaptarse a la crisis económica tratando de no perder del todo ciertas tradiciones, como los festejos por el Día de la Madre, fecha en que se notó una merma en las ventas de la regalería que era habitual (indumentaria, lencería, calzados, electrodomésticos, etc.), y que este año se transformó en una mayor afluencia a locales gastronómicos para homenajear a la reina del hogar.

Así se desprende de una serie de confirmaciones brindadas por Andrónico Suárez, vicepresidente de la Región NOA de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, tras la publicación de un informe de Came que fija en 12% la caída de las ventas por esta fecha sumamente especial.

También, dijo que, en un contexto de estanflación generalizado a nivel nacional “se da mucho el caso de que varios hijos se juntan y compran algún regalo más importante que el que hubieran llevado” en forma separada cada uno. Se da así una mejora en el regalo y una merma en la cantidad de productos vendidos, aunque con un mayor gasto.

Según Suárez, la realidad bandeña no es muy diferente de lo que contiene el citado informe, sino que puede diferir en porcentajes o aspectos mínimos con lo que sucede en los contextos provincial y nacional.

Cierres

Sobre las consecuencias en general, señaló Suárez: “Vemos a diario al transitar por los microcentros de las ciudades, como Santiago mismo, la cantidad de locales cerrados por la pérdida de stock (de mercadería) y por la imposibilidad de seguir manteniéndose, agobiados sobre todo por la presión tributaria y las cargas de los aportes patronales para los empleados”.

De todas maneras destacó que, a diferencia de otros puntos del país, “el comercio de La Banda es muy tradicional” y está compuesto, estimó, casi por el “80% por propietarios de los locales”, en el microcentro, lo que los libera de un costo fijo importante como son los alquileres, permitiéndoles resistir más tiempo y de mejor manera la baja de ingresos.

Otro dato relevante es el que indica que el 70% aproximadamente del comercio bandeño es del propietario y uno o dos empleados, una micro pyme.

El comercio necesita una reactivación o una moratoria, opinó Suárez

Andrónico Suárez, ex titular del Centro de Comercio e Industria de La Banda, expresó la preocupación del sector por la proximidad del vencimiento del plazo a fin de mes para acceder al plan de la Afip para el pago hasta en 120 cuotas de impuestos atrasados: “Si no se incrementan las ventas es muy difícil pagar los impuestos atrasados” y señaló que “para que eso sea posible, se debe lograr una reactivación del mercado interno: sino estamos pudiendo pagar y nos vamos atrasando en el cumplimiento de los impuestos, se hará cada vez más difícil, si no hay una moratoria importante”