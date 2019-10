Preparación y creatividad para buscar y retratar los mejores ángulos de la “Cuna de Poetas y Cantores”

21/10/2019 - 23:05 La Banda

El intendente Pablo Mirolo realizó la entrega de premios a los ganadores del concurso fotográfico “Postales de mi ciudad”, organizado por la Subsecretaría de Comunicación de la Municipalidad de La Banda.

Este evento se llevó a cabo durante el mes de septiembre, en el marco de los festejos de los 107º Aniversario de la ciudad, y contó con la participación de alrededor de treinta personas, las que fueron evaluadas por un jurado integrado por destacados profesionales de la fotografía.

Durante la entrega de los premios, el jefe comunal estuvo acompañado en el Salón de Acuerdos de la comuna por la subsecretaria de Comunicación, Fernanda Raschi. El primer premio fue para Mary Coronel del barrio 1º de Mayo, que presentó una postal del balneario ubicado en calle Julio A. Jerez.

También entregaron un presente al ganador del segundo premio, Ezequiel Fernández Zuaín, del barrio La Fraternidad, quien presentó una postal del alto nivel con una técnica creativa sumando como elemento una guitarra.

Mirolo felicitó a los ganadores por su participación en el concurso y destacó su pasión y dedicación por la fotografía, en especial por retratar lugares tan emblemáticos de la ciudad de La Banda.

Por su parte, Mary Coronel expresó: “En primer lugar, agradezco por este presente y quería contarles que en realidad yo no soy fotógrafa profesional, sino aficionada y me gusta mucho retratar los paisajes de La Banda. Es por eso que en los días previos al concurso, me dediqué a buscar distintos paisajes y finalmente elegí el balneario, que me cautivó por el color y el reflejo de los árboles. De esta manera, busqué un punto estratégico en donde salga una parte significativa de ese lugar tan emblemático y de mucha historia”.

Por último, Fernández Zuaín destacó: “En mi caso, yo me dedico a la fotografía y me gusta representar a La Banda en cada uno de los concursos a los que me presento. Y en esta oportunidad, busqué retratar el alto nivel porque considero realmente que es una tradición y sumé una guitarra como elemento, dándole el valor que representa al folclore y la vidala mediante la foto creativa”.