Valoy: “Nada está definido; Boca es Boca, pero River tiene mucho poder de gol”

21/10/2019 - 23:45 Deportivo

El ex futbolista y actual entrenador santiagueño, Luis Américo Valoy, se refirió al superclásico de esta noche entre Boca y River y dio su opinión sobre lo que será esta revancha en La Bombonera.

El “Loco” dijo que la serie no está definida, aunque hoy por hoy, River esté mucho mejor en lo futbolístico.

“Es un partido complicado siempre. Boca es Boca. No está cerrada la serie. River te puede hacer un gol en cualquier momento. No tengo dudas que lo saldrá a buscar. Boca debe salir a jugar. No está definido y los partidos siempre son diferentes”, puntualizó.

A su vez, el “Loco” dijo que para el Xeneize será más difícil ya que no es un equipo que salga proponga un fútbol de ataque en los últimos meses: “A veces es mejor jugar de visitante por la presión, pero La Bombonera es un estadio muy complicado para los rivales.

Boca es un equipo que está preparado para contraatacar, no para salir a atacar. Se va a complicar solo si las cosas no salen. Gallardo está convencido de su idea y de sus formas. Sabe que pueden marcar en cualquier momento”, cerró.