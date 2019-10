Mackeprang: “No será fácil para ninguno de los dos”

21/10/2019 - 23:47 Deportivo

Alfredo Mackeprang es hincha y ex jugador de River. Ayer, en diálogo con EL LIBERAL, el santiagueño opinó del superclásico de esta noche.

“No está resuelto nada. Esa es la verdad. Los partidos deben jugarlos. No será fácil. Nunca fue fácil para ninguno de los dos. Este no es el caso. Soy hincha de River y espero que gane”.

A su vez, “Polo” Mackeprang destacó:

“El nerviosismo estará de los dos lados. Pero los dos tienen jugadores de sobrada experiencia, que ya jugaron varios clásicos y que no les pesa estar adentro en partidos como estos. Es cierto que La Bombonera es un estadio complicado, pero los que definen todo son los jugadores y todo depende de cómo se levanten el día del partido”, cerró.