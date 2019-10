Gustavo Coleoni: “El partido se definió en un detalle”

22/10/2019 - 02:46 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni analizó la derrota de su equipo ante Estudiantes de La Plata, en el cierre de la décima fecha de la Superliga Argentina y consideró que fue muy parejo y trabado por la intensidad que propusieron los dos, pero aseguró que lo que definió el rumbo del juego fue la expulsión del defensor Nicolás Correa.

“Fue un partido muy chato. Se dio un triunfo de Estudiantes sin haber pateado al arco. Nosotros lo hicimos dos veces y ellos no. Sabíamos que el partido iba a ser muy trabado, había que jugarlo así. El rival venia a jugarse la vida por la situación y su entrenador”, fueron las primeras palabras del Sapo, en la conferencia de prensa.

“Ninguno superó al otro, fue presión contra presión y parecía que se definía en un detalle y ese detalle fue la expulsión. Los dos planteamos lo mismo e hicimos un partido físico. Tuvimos una de Herrera y el tiro en el palo. Contra ninguna del rival. Nos costó el partido a los dos. Era para cero a cero”, amplió el DT.

Coleoni también reflejó que el hecho de haber jugado casi un tiempo en inferioridad numérica hizo que lleguen sin resto físico al final del partido.

“Jugamos mucho tiempo con un hombre menos y sobre el final comenzamos a quedarnos sin fuerzas para ir para adelante. Dejamos a dos rápidos por los costados y al nueve para atacar de esa forma. Después cambiamos por más y tuvimos algunas chances. A veces se merece y en otras no. Nos queda aceptar la derrota desde lo estadístico y no desde el rendimiento”.

Coleoni también reconoció que les faltó juego y claridad, aclarando que el rival los obligó a jugar así.

Me hubiese gustado que el equipo tenga un poco más de juego, pero así es difícil. Estudiantes propuso un partido físico y de presionar. Fue así para los dos lados. Presión, contra presión y no dejar ventajas con espacios. Ninguno quiso perder.

El arbitraje

El juez del partido entre Ferroviarios y Pincharratas, fue Darío Herrera y fue cuestionado por ambos equipos aunque para Gustavo Coleoni, tuvo una correcta labor. “El arbitraje me pareció bueno. Herrera sacó las amarillas con justicia. Creo que hizo un buen trabajo”, resaltó.

Volviendo al plano futbolístico, el Sapo lamentó una nueva caída en el Alfredo Terrera, pero aclaró que no hay localías fuertes.

“No hay localias tan fuertes. Es todo muy parejo y de local tenemos superávit. Dos ganados, un empatado y dos derrotas. Vélez ganó en Rosario, Racing en La Boca. No hay una cancha donde un equipo sea muy superior. Intentamos hacernos fuertes aquí. Ayer nos tocó un rival duro que venía de un momento difícil y priorizaron no perder y eso hizo que el partido vaya a un lugar donde falte juego. Me gustaría haber ganado, pero el más del cincuenta por ciento de los puntos lo ganamos de local”, cerró sus conceptos el entrenador Gustavo Coleoni, que ya le apunta al próximo compromiso ante Arsenal, en Sarandí.