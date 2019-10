Kalinski: “Muy emocionante volver a jugar en esta cancha”

22/10/2019 - 03:04 Deportivo

El de ayer no fue un partido más para Enzo Kalinski. El volante santiagueño, que fue campeón de América con San Lorenzo, volvió a pisar el campo de juego del Alfredo Terrera, vistiendo los colores de Estudiantes de La Plata. Es que Enzo hizo Inferiores en el Ferro y se sintió tocado por volver al club. “Es muy emocionante volver a jugar en esta cancha, jugué cuando era chiquito. Me sentía raro, pero contento. Estaba toda mi familia en la tribuna, se me vinieron muchos recuerdos a la cabeza”, dijo el volante del “Pincha” en la zona mixta, tras el triunfo de su equipo sobre Central Córdoba, por 1 a 0.

“He vivido momentos importantes y emocionantes en mi carrera y éste es para marcarlo también, porque tenía 11 años y había entrenado en esta cancha, había disputado el Ferrito y tantos otros campeonatos”, agregó, al tiempo que celebró que el Ferro esté en Superliga: “Estoy muy contento por el presente del club y todo lo que está viviendo, es algo que me hace feliz. Y también me hace feliz jugar en mi provincia”.

Enzo también se sorprendió y elogió el crecimiento en cuanto a la infraestructura del estadio ferroviario. “Me encantó encontrar el estadio así. Apenas llegué les dije a mis compañeros que nada es casualidad. Ver cómo está el vestuario visitante me puso muy contento, muy feliz. Les decía a mis compañeros que miren lo lindo que está porque hay otros vestuarios que no están así, no están a la altura. Por eso me emocioné”, sostuvo.

El partido

Sobre el triunfo de Estudiantes, Kalinski consideró: “Central Córdoba tiene mucho juego directo, mucha segunda pelota. Y teníamos que ajustar un poco en eso, en ganar la segunda pelota y generar juego nosotros. Por momentos fuimos superiores, intentamos jugar y por momentos fue un partido parejo”.

Por último, se refirió al momento de Estudiantes. “Hoy jugamos por todos, por nuestras familias, por nuestros compañeros, por nuestro cuerpo técnico, nuestros dirigentes y la gente. Estudiantes es un gran equipo, es un grande y tenemos que pelear otras cosas. Pero el equipo demostró humildad y éste es el camino”.