Leonardo Gutiérrez: “Nos encontramos con un rival descansado y con hambre de ganar”

22/10/2019 - 03:24 Deportivo

“Leo” Gutiérrez dio la cara tras la derrota en el clásico y explicó la derrota abultada a partir de un aspecto crucial en el juego: en físico.

El entrenador de Olímpico advirtió que su intención no fue la de poner excusas frente a una situación que se hizo evidente en el juego.

“Es como les dije a los chicos: ‘no eramos buenos antes de llegar acá, no somos malos ahora por perder’. Hay que trabajar mucho para ganar. Hoy nos encontramos con un rival descansado, con hambre de ganar, con hambre de llevarse el partido y la verdad que hay que felicitarlos porque jugaron bien, ganaron bien. Nosotros, no. No jugamos como lo veníamos haciendo, no defendimos como lo veníamos haciendo, regalamos muchas pelotas nuevamente que ellos aprovecharon bien y cuando un rival como este te saca 15 o 20 puntos, recuperarnos es muy difícil”, declaró “Leo”, que recibió aplausos de los hinchas de Quimsa en el momento de la presentación.

Al hablar del tema físico, explicó: “Nosotros jugamos tres partidos consecutivos, con rivales duros. No es excusa, porque estamos preparados para jugar, pero ante un rival que viene de un partido relativamente fácil para ellos (ante Libertad). Se notó la diferencia de piernas que había en la cancha. Ellos estaban en una marcha más y nosotros en una menos. Es lo que nos toca a nosotros, que estamos en la Sudamericana y tenemos que encarar los partidos de la mejor forma. Vamos a intentar ganar de visitante los dos que tenemos en Córdoba para poder clasificar”.

De cara a la última gira de fase regular en Córdoba, se mostró ilusionado. “Tenemos la chance y hay que ir a buscarla. La verdad que no será fácil, porque son dos rivales durísimos que se hacen fuertes de local, pero confío en el equipo, en lo que podemos hacer. Sé que esta es una cachetada que nos puede acomodar porque capaz que pensamos que ya estábamos bien y hoy digo que este equipo tiene que trabajar día a día, no pensar que porque ganamos cuatro partidos y clasificamos a semifinales, ya íbamos a estar listos y que le íbamos a ganar a cualquiera caminando”, señaló convencido.

Por último, arengó: “Hay que trabajar todos los días, todos los partidos desde el minuto 0. Desde el primer entrenamiento, hacerlo al máximo porque el equipo lo necesita”.

Olímpico se va a Córdoba por la clasificación

El plantel de Olímpico partirá hoy a las 15 con destino a Córdoba, donde mañana enfrentará a Instituto y el viernes a Atenas, en sus últimas presentaciones en la fase regular del Súper 20.

La delegación estará integrada por los siguientes jugadores: Damián Tintorelli, Trevor Gaskins, Karel Guzmán Abreu, Rodrigo Gallegos, Dmitry Flis, Lucas Ortiz, Luciano Ortiz, Alejandro Reyna, Thomas Gipson, Guillermo Aliende, Santiago Roitman y Mateo Díaz Codigoni.