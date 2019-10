¿Se puede vivir sin Dios?

22/10/2019 - 11:50 Opinión

Por Lisette Elisa de Bruijne. Ex Rectora Colegio Agrotécnico Nº 6. Integrante de Copadi (Comisión Pastoral Diocesana) de la Diócesis de Añatuya.

¡El hombre puede mucho, muchísimo pero existe algo que no puede. Esto es: ¡vivir de por sí, solo, no dependiendo de nadie o de nada! No puede solamente depender de sí. Necesita de otros, no solo físicamente. Estará perdido para siempre, sin esperanza. De una u otra manera está “enganchado” con el otro, depende de otro. Desde el inicio de la existencia del hombre, en el principio de todo, hasta el día de hoy, es fascinante descubrir que el hombre busca llenar este espacio de la dependencia, darle un nombre.

Durante los siglos que pasan, las culturas van cambiando, continuamente, y, también los nombres de esta dependencia cambian. A esta dependencia podemos poner un rostro, un rostro que va cambiando, todo el tiempo. Estas imágenes podemos llamar rostros de Dios. Es importante descubrir por sí mismo y clarificar: ¿Dónde estoy o dónde quiero estar? No podemos vivir sin los dioses.

Cuando la religión no está más en la base de la convivencia, entonces surgen los ídolos como las malezas en el sembrado. Ahora lo notamos en todo el mundo. Las situaciones de crisis amenazan, febrilmente buscamos soluciones, pero no las encontramos. El calentamiento de la tierra, la destrucción del medio ambiente, la pobreza en línea ascendente, sin tregua, y, una violencia sin piedad, son problemáticas que no pueden seguir desarrollándose. Las consecuencias serán catastróficas.

También políticamente encontramos problemas en todo el mundo. Tanto los extremos, derecha o izquierda, tratan de ganar a los votantes. Miedo y rechazo dominan el debate público: miedo por los extranjeros, rechazo del gobierno que “no actúa para revertir la situación”. Pase lo que pase, lo que se hace es siempre rechazado.

¿Qué nos manifiestan todas estas situaciones de angustia, de violencia psíquica y física?

¡Parecen que nos hemos perdido a nosotros mismos! Y quien se pierde a sí mismo, pierde también a los otros. Todo es como una situación de crisis de nuestra conservación de especie. Como no tenemos nada en común con las otras personas, y, cada uno corre en una dirección dónde piensa encontrar seguridad. Sin tener un soporte, no lo logramos! Para vivir necesitamos dioses, nuestros pies deben pisar tierra. Y, cuando no encontramos más a estos dioses en el cielo, los crearemos aquí en la tierra, bajo los conceptos de ideologías que adoremos, con todos las consecuencias.

Ideologías parecen la solución. Nos trae la salvación. Ideología quiere decir “una serie de convicciones y conceptos a los que un grupo de personas se adhieren”. Pero una ideología contiene algo amenazante. A veces se usa conscientemente en la política para fijar ideas corrientes en una dirección o para manipular, para conseguir fines fijados anteriormente. Así la ideología se deforma en adoctrinar como tú crees que deben pensar las otras personas, según tus criterios. ¡Mirar en la dirección que tu determines!

¿En qué lugar se pierde el camino? ¿Dónde se equivoca? Cuando para los hombres Dios desaparece y el cielo queda vacío, entonces las ideologías son bienvenidas. Porque las ideologías dan seguridades, fines absolutos a perseguir. Ahora están de moda por ejemplo las ideologías: cómo conservar la propia identidad, cómo lograr una riqueza siempre creciente, cómo conseguir una absoluta seguridad. Estos son los fines más importantes en la vida. Y, esto ¿es erróneo? ¿Se equivocan? ¿Se puede defender a su pueblo, exigir bienestar y seguridad para sus hijos? ¡Por supuesto! Pero se equivocan cuando exageran, cuando se le da un fin absoluto! A causa de tu preocupación por tu propia identidad, deben salir del país los extranjeros y por tu deseo de bienestar sufren dos terceras partes del mundo hambre y por tu anhelo de seguridad se construyen tantas armas que se puede destruir a todo un mundo. ¡Y mientras tanto, hasta aquí hemos llegado! Nuestra preocupación por una identidad propia, bienestar y seguridad se ha convertido en dioses.

Los profetas de Israel sabían que estos dioses no surgen espontáneos. En época de crisis alzan el vuelo como cuentos. Ahora, que el cielo se ha vaciado, debemos dejar nuestros miedos unos a otros. Hablando, nos excitamos unos a otros. ¿“Tres cerraduras en la puerta es más seguro que una? etc. Muchas veces surge de una actitud: Nunca se sabe….

En la Biblia estos son ídolos y los ídolos no tienen reglas. Llegan hasta cadáveres. Porque te llevan lejos de Dios, el Dios del Amor. Quien obstruye, ¡será liquidado! El salmista, con mucho sarcasmo, dibuja los ídolos de la siguiente manera: Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven; tienen orejas, pero no oyen, tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan; ni un solo sonido sale de su garganta. Como ellos serán los que los fabriquen, los que ponen en ellos su confianza. (Salmo 115, 5 – 8).