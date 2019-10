Increíble: Un niño cayó de una altura de 10 metros, y una coincidencia lo salvó de milagro

22/10/2019 - 10:17 Mundo Web

India. Un niño oriundo de la ciudad de Tikamgarh, se encontraba jugando en el balcón de la casa, cuando de repente se precipitó desde los 10 metros de altura, y se salvó de milagro tras caer en el interior de una bicitaxi.

El progenitor relató: "Mi hijo jugaba en nuestra casa del segundo piso con otros miembros de la familia. Mi padre y mi hermana también estaban allí. Mientras jugaba, entró al balcón y comenzó a colgarse de la baranda… no pudo mantener el equilibrio y se cayó”.

El hombre identificado como Ashish Jain agregó que el conductor de la bici “salió de la nada” y salvó a su hijo. Rápidamente el menor fue trasladado a un hospital local, donde fue atendido por ataque de pánico.

Tras realizarle varios estudios al niño, se descartó que haya sufrido lesiones graves.

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child's father Ashish Jain says,"He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y