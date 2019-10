Red Star y Belgrano se afianzan como líderes en la categoría Preinfantiles

22/10/2019 - 22:03 Semillero

Red Star y Belgrano lideran sus respectivas zonas en la categoría Preinfantiles, tras la disputa de la octava fecha del Torneo 30 Años de Quimsa de las divisiones formativas.

El equipo de calle Salta se impuso a Saint Germain, en tanto que el “Verde” derrotó a Águilas de Pozo Hondo.

Pero el partido de la fecha fue el triunfo de Normal Banda como local sobre Independiente BBC por 91 a 87.

Resultados

Zona Par: Olímpico 73, Sportivo Loreto 21; Red Star 99, Saint Germain 24; Atamisqui BBC 72, Nicolás Avellaneda 27; Sportivo Colón 66, Quimsa Azul 39; Normal Banda 91, Independiente BBC 87.

Zona Impar: Belgrano 53, Águilas de Pozo Hondo 28; Quimsa Rojo 75, Fernández BBC 21; Jorge Newbery 66, Almirante Brown 57; Contadores BBC 73, Huracán 42;

Posiciones

Zona Par: Red Star 15 puntos; Atamisqui BBC 13; Sportivo Colón 10; Independiente BBC, Olímpico y Quimsa Azul 9; Nicolás Avellaneda 8; Sportivo Loreto 6; Saint Germain 5.

Zona Impar: Belgrano 16 puntos; Normal Banda 15; Quimsa Rojo y Contadores BBC 13; Jorge Newbery y Huracán 11; Águilas de Pozo Hondo 10; Fernández BBC y Almirante Brown 8.

Próxima fecha

Zona Impar: Huracán vs. Jorge Newbery, Almirante Brown vs. Quimsa Rojo, Fernández BBC vs. Belgrano, Aguilas de Pozo Hondo vs. Normal Banda, en Mini y Premini, Contadores BBC vs. Sportivo Colón y Aguilas de Pozo Hondo vs. Almirante Brown, en Mini y U13.

Zona Par: Quimsa Azul vs. Atamisqui BBC, Nicolás Avellaneda vs. Red Star, Saint Germain vs. Olímpico y Sportivo Loreto vs. Independiente BBC.l