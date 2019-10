FÚNEBRES | 23 de octubre de 2019

22/10/2019 - 22:33 Funebres

Fallecimientos

25/10/19

- Feliberta Moreno (Quimilí)

- Graciela Silva

- Hugo Arnaldo Aráoz (Las Termas)

- Juan Gilberto Barrionuevo (Clodomira)

- Olga Argentina Saganía

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AHUMADA BULACIOS, JORGE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. Amigo que me regalaste momentos de intelecto y en los días tristes fuiste un consuelo en mi soledad: ve tranquilo, gracias por tu respeto. Ilda Juárez de Paz y flia, lamenta el fallecimiento del compañero de estudio y de sueños. Novenario en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, hora 20 Santo Rosario, 20.30 misa Av. Colón y Güemes.

AHUMADA BULACIOS, JORGE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. Comisión de Investigación Histórica "Los Taboada", Leandro Antonino Taboada, Carlos Ramos Taboada, María Inés de Gorostiza de Taboada, Leandro A,. Taboada (h), María José Taboada, Susana Carol, Darío Augusto Moreno participan su fallecimiento.

AHUMADA BULACIOS, JORGE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. Leandro Taboada, María Inés de Gorostiza de Taboada e hijos María José Taboada, Leandro Taboada y María Soledad Taboada participan con dolor su fallecimiento.

AHUMADA BULACIOS, JORGE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. El Movimiento Sanmartiniano Nacional Sede Santiago del Estero participa el fallecimiento de su secretario general y acompaña a su familia en este difícil trance.

AHUMADA BULACIOS, JORGE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. Jorge Raúl Castillo, Carlos María Borges, Juan Carlos Ledesma y Domingo Loccisano, integrantes del Movimiento Sanmartiniano Nacional, lamentan el fallecimiento del amigo y la pérdida que ello significa para la cultura santiagueña.

AHUMADA BULACIOS, MARCELO (q.e.p.d.) falleció el 21/10/19|. Patricia Legname y sus hijos Virginia, Eugenia Soler Legname y Joaquín Svoboda y su nieta Felicitas Soler Nuñez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones.

AHUMADA BULACIOS, JORGE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. Rosa Comán participa con profundo dolor su fallecimiento.

AHUMADA BULACIOS, JORGE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. A.D.A.T.I.S.E ( Asociación de Actividades Teatrales Independientes de Santiago del Estero), acompaña en el sentimiento al querido compañero Legname Rodolfo por la partida de Ahumada Marcelo. "Que brille la luz que no tiene fin. Que Dios dé el consuelo que se merece".

AHUMADA BULACIOS, JORGE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. María Julia Ponce, Mario Merino y sus hijos Martín, Sebastián y Gastón participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. Alva Pavón de Escontrela, sus hijos y empleados de ANPAFA participan en el fallecimiento del cuñado de Graciela Chávez.

ÁVILA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. Eduardo Cuestas, su hija Milagros, su nieto Octavio acompañan al querido Miguel ante la pérdida de su papá y a sus familiares en este difícil momento.

ÁVILA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. María Silvia Cuestas de Molina y flia., Imelda y Silvia Rojas Ahumada, acompañan al querido Miguel y flia., ante tan dolorosa pérdida. Ruegan raciones en su memoria.

AZAR, MARCIAL (Machi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Que el Señor lo reciba en su reino y le de el descanso eterno. Alberto Tito Abuchacra, su esposa Ana Ruiz Huidobro de Abuchacra y sus hijos, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano y cuñado respectivamente, de sus queridos amigos Estela y Pochi con quienes nos unen añejos lazos de hermandad fortificados por el trato cotidiano y profesional. Nuestros respetos a toda su familia. Quimilí.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Sus hijos Jorge y Carla Mussetti participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Su primo Juan E. Ponce y Sra., su ahijada Patricia del Valle; Juan Rafael y flia.; Rosana y flia; Marcela y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculada Cra. Carla Cecilia Mussetti. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. La H. Comisión directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Cra. Carla Cecilia Mussetti. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cra. Carla Cecilia Mussetti. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. María Eugenia Agüero Santi y familia acompañan a su hijo Jorge en este momento elevando oraciones por su descanso.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Nene Sarquisian y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan otraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Jorgelina y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan opraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Susana Sastre Ottinetti acompaña en el dolor a su hijo Jorge por la pérdida de su padre y pide una oración en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Tati Budán y familia participa su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Compañeros de su hija Carla, de sección trámites, Solange Bonemberg, Graciela Rufino y Marcelo Mattalía, participan su fallecimiento y piden a Dios resignación para su familia.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Compañeros de su hija Carla; Claudia Jiménez, Estela Díaz, Andrea Pereiro, Eduardo Gutiérrez y Daniel Sabán, de sección Verificaciones, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Natalio de la Llama, su Sra. esposa Diana Josefina Berges y sus hijos Silvina, Gonzalo y Rosario, despiden a su amigo con gran pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Gonzalo de la Llama y familia, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Carlos Juárez, Ana Rivero, Belén y Lourdes Juárez, participan su fallecimiento y acompañan a Carla en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Amiga querida, tus compañeras de CONTAS, compartimos tu dolor por el fallecimiento de tu padre, Cr. Jorge Alberto Mussetti. Rogamos a Dios te de fortaleza para sobrellevar esta pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Roberto Cirelli, Charito, Rober, Eugenia y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Carla y Jorge Luis en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu reino. Los compañeros de trabajo de su hija Carla; participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá. Elevan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Juan Carlos Juárez, su esposa Catalina Beltramino y su hijo Ignacio Juárez Beltramino, participan con profundo dolor el fallecimiento del muy querido amigo Lito y acompañan a su familia en estos momentos difíciles. Ruegan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Luis Enrique Nattero, su esposa Graciela Jozami, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Dr. Mariano R. Utrera, su esposa Lic. Lida K. de Utrera, sus hijos Luz María, Mariano y Gonzalo participan con profundo dolor el fallecimiento del Cr. Mussetti. Ruegan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Dr. Mariano R. Utrera (h), participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Dr. Jorge Mussetti. Ruega oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Sus amigos José Luis Balteiro, María Silvia Contreras, sus hijos José Luis, Carlos Vicente y flia., y Daniel y Flavia, sus nietos Santiago, Faustino y León participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Jorge Luis y Carla.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Jorgelina y Manuel Barthe acompañan a su hija Carla Cecilia en este dífícil momento por el fallecimiento de su querido padre.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus amigos CPN Graciela Alegre de Detling y Alfredo Detling y familias acompañan con su familia con profundo pesar y ruegan oraciones en su memoria.

MUSSETTI, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Gustavo Montenegro y Natalia Saavedra lamentan profundamente el fallecimiento del padre de su amigo Jorge y elevan una oración en su memoria.

NASSIF DE BRANDER, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Francisco José Lami Hernández, su esposa Emilia Susnjar y familia acompañan con cariño a todos sus hijos en este doloroso momento.

PEDANO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Dra. Beatriz de las Mercedes Villarreal participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con cariño a su hermana Josefina Yolanda Pedano de Fumarola y a sus sobrinos Dres. Héctor Rafael Fumarola y Luis Alejandro Fumarola. Ruega oraciones en su querida memoria.

REYNOSO, LUIS YGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. "El Señor es mi pastor, nada e puede faltar". Sus vecinos familia Vera, Manuel y Blanca, sus hijos Roxana, Manuel y Jorge y sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en esos momentos de dolor.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Dora Ibarra de Darchuk y familia hacen llegar a su esposa e hijos las condolencias y los acompañan en su dolor.

SILVA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Sus hnas. Elsa, y Mary Silva y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

UÑATES, ASCENCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Ilda Margarita Juárez de Paz y flia, lamenta el fallecimiento del abuelo Chicho, con oraciones acompaña su partida. Novenario en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, 20 hs, Colón y Güemes, 20.30 misa.

VILLARREAL JARMILLO, DELFINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció en Cafayate, Salta el 17/10/19|. Nina y Titi Navarro Coroleu despiden con amor a la querida Joan, nuestro afecto para sus hijos y nietos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VILLARREAL JARMILLO, DELFINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció en Cafayate, Salta el 17/10/19|. Chonga y María Cristina Villarreal, Ana María y Maripili Giménez despiden a su querida prima "Gringa" y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLARREAL JARMILLO, DELFINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció en Cafayate, Salta el 17/10/19|. Mangocha de Cuello y sus hijas, Marta, Mirta y Mayca y Silvia Villarreal acompañan a su hijos Bicho, Aurora y Pipi en este difícil momento.

ZABALETA, MANUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. Sus hijos Manuel, Cristian, Mariana, Zulema, sus hermanos Marcelo, Jose, Roxana, Lita, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Sus padres, abuelos, tíos, primos y familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 en Catedral Basílica con el motivo de cumplirse nueve días de su partida al Reino Celestial. Rogamos que brille para ella la luz que no tiene fin.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Familiares y amigos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Señor.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Su esposa Mary Ledesma, su hijo Dr. Patricio Díaz, su nuera Dra. Juanita Martínez, sus adoradas nietas Rocío y Sele invitan a la misa rogando por su descanso junto a Jesús y María iluminando con esa luz y paz eterna. La misa se oficiará en Oratorio Don Bosco el 24/10/19 a las 20 hs al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su amada familia invita a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 20:30 hs. en la Catedral Basilica al cumplirse dos años de su fallecimiento.

OVEJERO, OMAR HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Elevamos una oración por nuestro hermano que siga siendo esa luz que nunca se apagó en amor y paz. Gracias hermano nuestro por haber estado a nuestro lado, por dejarnos bellos recuerdos y cerrando nuestros ojos te vemos. Su hija Manuela, sus hermanos Ramón, Luisa, Catalina, María Inés, Verónica, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 en iglesia La Merced, al recordarse un mes de su fallecimiento.

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO (CHOBA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su hijo Rubén Alfredo Ovejero, nietos Exequiel y Diego, nietas políticas Marcela y Andrea, bisnietos políticos Mateo, Marcos, Johel y Martina, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse tres meses de su partida a la Casa del Señor.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (Zurdo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Siempre estarás en el corazón y la mente de toda la familia, por haber dejado tu amor de padre. Te extrañamos Tus hijos, nietos, bisnietos e hijas políticas, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse un mes de tu partida.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Hijo mío, el tiempo sigue pasando, por dentro tengo la sensación tan bonita de que todavía me acompañas aunque la vida ya te haya llevado. Mi Ro, 7 años y 10 meses que cierro los ojos y mi mente me lleva a los hermosos recuerdos que tengo de vos. Hijo querido, amor de tu madre, jamás te olvidaré y tendremos el día, en el que nos volveremos a reunir y jamás separarnos. Te extrañamos mucho. Tus pàdres Luis y Negri, tus hermanos Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila y demás familiares nos reuniremos hoy a las 18hs en tu grutita para elevar oraciones en tu nombre. Te amaremos siempre.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BADR, HÉCTOR ARMANDO (q.ep.d.) Falleció el 22/10/19|. Su esposa Marta Lizárraga, sus hijos Karina, Miguel, Martita Badr, hijos politícos Víctor, Ignacio y Florencia, sus nietos Samir, Nahim, Luca, Lusiana. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

BADR, HÉCTOR ARMANDO (q.ep.d.) Falleció el 22/10/19|. Señor tu que lo llevaste a compartir la morada Celestial junto a sus seres queridos. Recíbelo y dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin''. Su hermano Badr Luis Dagoberto, su cuñada Teresa Lizárraga de Badr, su sobrino Carlos Mariano Badr, vivirás eternamente entre nosotros. Ruegan oración en su memoria.

BADR, HÉCTOR ARMANDO (q.ep.d.) Falleció el 22/10/19|. Querido tío Lito: dejaste firmes huellas en el camino, brindando afecto a todos quienes tuvimos la suerte de conocerte y compartir contigo. Brilla en el cielo, como lo hiciste aquí en la tierra y descansa en paz!. Su sobrina Tere Badr y sus sobrinos nietos Ignacio y Thiara, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y ruegan una oración a su memoria.

BADR, HÉCTOR ARMANDO (q.ep.d.) Falleció el 22/10/19|. Su primo hermano Cachi Ysac y familia participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BADR, HÉCTOR ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. ''Tío querido: tu amor y cariño permanecerá siempre en nuestros corazones''. Sus sobrinos María Alejandra Badr y Francisco Cancino Manfredi, tus sobrinos nietos Matías y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAGANÍA, OLGA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Sus hijos Ramón y Graciela, h. pol. María, nietos Leonel, Noelia, Agostina, Candela, Olga, Natalia, Sofía y Agustina partic. el fallec. Sus restos serán inhumados en el cem. La Misericordia a las 11 hs. Casa de duelo s.v. La Banda. Av. Belg. 532 Servicio Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BOSETTI, HUMBERTO ALDERICO (GUEGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/19|. Hablamos de ti, pero no con pena, sencillamente hablamos de ti, de como nos dejaste, de tus cosas, de tus gustos, de lo que amabas, de lo hacías, decías y sentías, hablamos de ti, pero no con pena. Y poco a poco llegarás a ser tan nuestro que no hará falta ni que hablemos de ti para recordarte, poco a poco serás un gesto, una palabra, un gusto y una mirada que fluye sin decirlo ni pensarlo. A 8 meses de tu partida te recordamos, tu esposa, hijos y nieto.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRIONUEVO, JUAN GILBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. Su esposa Marta, sus hijos Romina y Sergio, nietos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. La Esperanza. Servicio Caruso, ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MORENO, FELIBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Señor, dale el descanso eterno. Sus familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS- EMPRESA MANZINO.

MUKDISE, JOSÉ GUSTAVO C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. Auad Ricardo Abdala y María Cristina Auad participan del fallecimiento de su querido primo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MUKDISE, JOSÉ GUSTAVO C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/19|. "Señor ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Familia Marroni participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Las Termas.

PERALTA, ZOILO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/19|. Sus sobrinos Victoria, Chueco, Chupa, Negia, Elina, Dalton, Marcio, Elda, Ada, Julián, Gido. Sus Restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio Pirueto Dpto. Loreto. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.