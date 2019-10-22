CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
00.00 PEQUEÑA VICTORIA
01.00 ATRAPA A UN LADRÓN
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 BÁSQUET POR EL 14: BELGRANO
VS. SANTIAGO MAGIC
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 PEREGRINOS DE FE
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.39 OPERACIÓN CACAHUATE
08.19 CUANDO ELLA ME ENCONTRÓ
10.16 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE
UN GUERRERO
12.30 PARQUE JURÁSICO III
14.16 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
15.59 RÁPIDO Y FURIOSO
18.00 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO
20.01 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
22.00 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
TCM
09.38 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 12 - SEPARATE
PLANES
10.30 LOST - T. 5 - EP. 1 - BECAUSE YOU LEFT
14.12 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 12 - SEPARATE
PLANES
15.04 EL DIARIO DE LA PRINCESA
17.04 MUJERCITAS
19.21 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO
22.00 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
TNT
07.08 EL PATRIOTA
10.04 RICKI AND THE FLASH. ENTRE LA FAMA
Y LA FAMILIA
12.00 BUSCANDO A DORY
13.56 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
16.51 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
19.59 UN NOVATO EN APUROS 2
22.00 FURIA DE TITANES 2
23.46 INVASIÓN ZOMBIE
SPACE
07.25 EL MÁXIMO JUEGO
09.00 EL TESORO DEL AMAZONAS
10.40 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF - T.
1 - EP. 1
11.10 EL VENGADOR DEL FUTURO
13.09 ANALÍZAME
14.56 ANALÍZATE
16.38 HALCONES DE LA NOCHE
18.13 NICO
19.59 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
22.00 LÍBRANOS DEL MAL
CINECANAL
11.35 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
13.40 VAQUERAS Y ÁNGELES
15.30 DRAGON BALL Z. LA RESURRECCIÓN
DE FREEZER
17.25 LA FAMILIA DE MI NOVIA
19.45 LOS FOCKERS
22.00 PADDINGTON 2
23.55 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL
VOLVER
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 PADRE CORAJE
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 A LOS CIRUJANOS SE LES VA LA MANO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D) Y
20.40 (2D)
*JOKER: 22.35 Y 00.30
* LOS HIPÓCRITAS: 16
* PISTOLERO: 19
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)
*MAÑANA, A LAS 22.30, SHOW EN
VIVO DE FACU ROBLES.
*VIERNES 25, A LAS 22.30, SHOW
EN VIVO DE QUINTA COPLA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25, LA VORÁGINE ROCK
FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
*VIERNES 25 Y SÁBADO 26, A LAS
22, SUPERSTARS PRESENTA “TERAPIA”
(COMEDIA EN TRES SESIONES
Y UN DIAGNÓSTICO, DE MARTÍN
GINER.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* EL SÁBADO 26, A LAS 20, GALA
FINAL MISS ARGENTINA SANTIAGO
DEL ESTERO.
* JUEVES 31, A LAS 19, “CANTICUÉNTICOS”.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A
PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL
DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS:
SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁ-
LEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO,
NUEVO SOL Y ANA CARMONA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (3D)
AVENTURA (+13)
23/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs
(Cast) 22:00 hs (subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP)
23/10 - 17:20 hs (Cast)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
23 AL 23/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs
(subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL
MAL (2D)
AVENTURA (+13)
23/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs
(Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)
UN AMIGO ABOMINABLE
(2D)
AVENTURA
23 AL 23/10 - 17:30 hs (Cast)
ODISEA (2D)
DRAMA (+13AÑOS)
23/10 -20 (cast)
RAMBO (2D)
ACCIÓN (+16)
23/10 - 22:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ATP CASTELLANO 2D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON
RESERVA (DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 -
21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL
MAL APTA 13 AÑOS (DNI)
CASTELLANO 2D 20 - 19- 22:30
CASTELLANO 3D 17:30
MALÉFICA: DUEÑA DEL
MAL (SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS*)
APTO 13 AÑOS (DNI) CASTELLANO
2D 15:00HS SÁBADO Y DOMINGO
*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
Esta es una función con subtítulos
descriptivos (Open Caption) para
personas sordas y/o hipoacúsicas
que incluyen:
Transcripción de los diálogos en
idioma local
Descripción de efectos de sonido y
referencias musicales.
ANTICIPADA EN VENTA
TERMINATOR: DESTINO
OCULTO 31 DE OCTUBRE
CASTELLANO 2D 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO
- EL DORADO:13 Y 15 DE
NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10