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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de octubre de 2019

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 22:49 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

00.00 PEQUEÑA VICTORIA

01.00 ATRAPA A UN LADRÓN

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 BÁSQUET POR EL 14: BELGRANO

VS. SANTIAGO MAGIC

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 PEREGRINOS DE FE

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

06.39 OPERACIÓN CACAHUATE

08.19 CUANDO ELLA ME ENCONTRÓ

10.16 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE

UN GUERRERO

12.30 PARQUE JURÁSICO III

14.16 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

15.59 RÁPIDO Y FURIOSO

18.00 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO

20.01 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

22.00 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

TCM

09.38 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 12 - SEPARATE

PLANES

10.30 LOST - T. 5 - EP. 1 - BECAUSE YOU LEFT

14.12 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 12 - SEPARATE

PLANES

15.04 EL DIARIO DE LA PRINCESA

17.04 MUJERCITAS

19.21 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO

22.00 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

TNT

07.08 EL PATRIOTA

10.04 RICKI AND THE FLASH. ENTRE LA FAMA

Y LA FAMILIA

12.00 BUSCANDO A DORY

13.56 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

16.51 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

19.59 UN NOVATO EN APUROS 2

22.00 FURIA DE TITANES 2

23.46 INVASIÓN ZOMBIE

SPACE

07.25 EL MÁXIMO JUEGO

09.00 EL TESORO DEL AMAZONAS

10.40 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF - T.

1 - EP. 1

11.10 EL VENGADOR DEL FUTURO

13.09 ANALÍZAME

14.56 ANALÍZATE

16.38 HALCONES DE LA NOCHE

18.13 NICO

19.59 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

22.00 LÍBRANOS DEL MAL

CINECANAL

11.35 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

13.40 VAQUERAS Y ÁNGELES

15.30 DRAGON BALL Z. LA RESURRECCIÓN

DE FREEZER

17.25 LA FAMILIA DE MI NOVIA

19.45 LOS FOCKERS

22.00 PADDINGTON 2

23.55 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 PADRE CORAJE

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 A LOS CIRUJANOS SE LES VA LA MANO


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D) Y

20.40 (2D)

*JOKER: 22.35 Y 00.30

* LOS HIPÓCRITAS: 16

* PISTOLERO: 19

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)

*MAÑANA, A LAS 22.30, SHOW EN

VIVO DE FACU ROBLES.

*VIERNES 25, A LAS 22.30, SHOW

EN VIVO DE QUINTA COPLA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25, LA VORÁGINE ROCK

FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

*VIERNES 25 Y SÁBADO 26, A LAS

22, SUPERSTARS PRESENTA “TERAPIA”

(COMEDIA EN TRES SESIONES

Y UN DIAGNÓSTICO, DE MARTÍN

GINER.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* EL SÁBADO 26, A LAS 20, GALA

FINAL MISS ARGENTINA SANTIAGO

DEL ESTERO.

* JUEVES 31, A LAS 19, “CANTICUÉNTICOS”.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A

PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL

DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS:

SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁ-

LEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO,

NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (3D)

AVENTURA (+13)

23/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs

(Cast) 22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

23/10 - 17:20 hs (Cast)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

23 AL 23/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs

(subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL

MAL (2D)

AVENTURA (+13)

23/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs

(Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)

UN AMIGO ABOMINABLE

(2D)

AVENTURA

23 AL 23/10 - 17:30 hs (Cast)

ODISEA (2D)

DRAMA (+13AÑOS)

23/10 -20 (cast)

RAMBO (2D)

ACCIÓN (+16)

23/10 - 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

ATP CASTELLANO 2D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 -

21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL

MAL APTA 13 AÑOS (DNI)

CASTELLANO 2D 20 - 19- 22:30

CASTELLANO 3D 17:30

MALÉFICA: DUEÑA DEL

MAL (SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS*)

APTO 13 AÑOS (DNI) CASTELLANO

2D 15:00HS SÁBADO Y DOMINGO

*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

Esta es una función con subtítulos

descriptivos (Open Caption) para

personas sordas y/o hipoacúsicas

que incluyen:

Transcripción de los diálogos en

idioma local

Descripción de efectos de sonido y

referencias musicales.

ANTICIPADA EN VENTA

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO 31 DE OCTUBRE

CASTELLANO 2D 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO

- EL DORADO:13 Y 15 DE

NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

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