Exportaciones superaron en u$s 1.744 M a importaciones

22/10/2019 - 23:47 Economía

La balanza comercial argentina registró un superávit de u$s 1.744 millones en septiembre y mantuvo una tendencia de 13 meses consecutivos de excedente, informó el Indec.

“En septiembre las exportaciones alcanzaron u$s 5.746 millones y las importaciones, u$s 4.002 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 0,1% en relación a igual período del año anterior y alcanzó un valor de u$s 9.748 millones’, detalló el Indec y precisó que ‘la balanza comercial registró un superávit comercial de u$s 1.744 millones”.

“El superávit comercial fue producto de un aumento en las exportaciones que se explicó, principalmente, por un incremento en las ventas de semillas y frutos oleaginosos, cereales, carne y despojos comestibles; más productos diversos de las industrias químicas”, reseñó el informe del Indec.

En tanto, también coadyuvó a ese superávit “una caída en las importaciones, fundamentalmente, de combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; reactores nucleares; calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes; vehículos terrestres, sus partes y accesorios” y, además, semillas y frutos oleaginosos, entre otros.

En los primeros nueve meses de 2019, el saldo de la balanza comercial registra un superávit de u$s 9.498 millones frente a los u$s 6.432 millones de déficit en el mismo período de 2018. Así, a septiembre pasado las exportaciones acumularon u$s 47.959 millones y las importaciones u$s 38.462 millones.

A partir de septiembre de 2018, con un resultado de u$s 337 millones de superávit comenzó la tendencia a la recuperación de la balanza comercial que en octubre, noviembre y diciembre del mismo año mantuvo el signo positivo con saldos de u$s 325 millones; u$s 987 millones y u$s 1.420 millones, respectivamente.l