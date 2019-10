Alfaro: “Quiero terminar los partidos que nos faltan y después irme a mi casa y recuperar mi vida”

23/10/2019 - 03:12 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, habló anoche tras la victoria ante River en la Bombonera 1 a 0, que le dio la clasificación a la final de la Libertadores al elenco “millonario” y destacó el apoyo de la gente pese al resultado global adverso.

“Me siento reconfortado por la respuesta de los jugadores en este tiempo de trabajo. Se analiza más con la pasión que con la racionalidad. Me siento orgulloso de haber estado todo este tiempo en Boca. Y comparto con Carlos que es muy lindo ser hincha de Boca. No todos tienen la dignidad de aplaudir al equipo. En la finitud de los resultados dirán que esto es un fracaso. Entonces Boca viene fracasando desde el 2007 para acá porque no se ganó la Copa Libertadores. Pero hubo procesos muy buenos como el de Guillermo y Arruabarrena. Era difícil estar de pie el 3 de enero en el vestuario. Había que estar con fuerzas y valiente”, destacó anoche el director técnico de Boca Juniors.

“Nunca escuché reproche de una final perdida de un hincha, y eso es un plus que tiene este club. No hago conjeturas ni análisis. Depende de cómo lo midas y lo veas. Para mí fue un aprendizaje muy duro. No es fácil estar acá. no es fácil tomar decisiones que hay que tomar, no es fácil estar en estos lugares. Aprendí mucho en estos momentos y estoy orgulloso del plantel que tengo”, agregó “Lechuga”.

Seguidamente, Alfaro se refirió a los arbitrajes y al uso de la tecnología en la serie ante River.

“A mí me quedaron dos reclamos, se lo dije al línea del otro lado. En la única jugada que River pateó al arco, dieron continuidad cuando estaba claramente en offside. O cuando Ábila pica entre los dos centrales y el línea levanta inmediatamente la bandera y no deja seguir. Mas no tuvo la intencionalidad de tocar la pelota con la mano. No pudo ver con precisión con eso, pudieron haberlo revisado con el VAR. Y la otra mano es complicada porque el árbitro tenía 13 o 14 jugadores yendo en diagonal es complicado ver con precisión esa jugada. Seneme dijo que éste era el mejor VAR y digo ‘qué lástima que no estuvo en cancha de River’ porque el penal no se cobraba”.

En este sentido, agregó: “Este VAR del cual Seneme dijo que no podían privarlo de un Boca-River, digo qué lástima que no estuvo en cancha de River, porque no se cobraba aquel penal y la serie era otra. Pero hoy no sirve absolutamente de nada”.

Luego, Gustavo Alfaro confesó:

“El club está en una disyuntiva política y tiene elecciones. Hace mes y medio, dos meses, Burdisso me habló de renovarme el contrato. Le dije que no correspondía. Si estás cómodo en un lugar, la charla dura 5 minutos. Teníamos que dedicarnos a lo que tenemos que hacer. Quiero terminar con estos jugadores los partidos que nos faltan y después irme a mi casa y recuperar mi vida”, remarcó.

Por último, el DT de Boca subrayó: “Yo pienso en terminar los partidos que nos falta de la mejor manera y después irme a mi casa y recuperar mi vida”, cerró Alfaro, tras el partido de anoche ante River en la Bombonera.l