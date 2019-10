Increíble: Un avión se atascó debajo de un puente

23/10/2019 - 10:44 Mundo Web

China. Un camionero transportaba el fuselaje de un avión comercial Airbus A320, sin embargo, un mal cálculo hizo que el avión rozara con un puente y quedara atascado en la ciudad china de Harbin, en Manchuria.

El momento quedó registrado, y publicado por la agencia de noticias China “Xinhua News”. Allí se puede apreciar al conductor moviéndose cerca del camión junto a otras personas, pensando en cómo “rescatar” al avión.

Finalmente se les ocurrió una brillante idea. Desinflar los neumáticos del camión para de esta forma reducir la altura del vehículo, y lograr salir del atasco. La grabación de la escena se hizo virla en internet.

Posteriormente, y tras liberar la carga, el chofer tuvo que volver a inflar los neumáticos para poder continuar.

Algunos usuarios se expresaron al respecto: “Quien planeó la ruta para este camión debería ser despedido”, comentó uno. Por su parte fueron varios los que sostuvieron que el conductor confió en el navegador, en lugar de buscar otras rutas alternativas, y seguras para la carga.

An airplane was stuck under a footbridge in Harbin, China. Watch how it was removed by a witty driver pic.twitter.com/Puxi4l1AEa