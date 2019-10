El delantero de Central, Zampedri, publicó una foto y hoy salió a pedir perdón

23/10/2019 - 16:52 Deportivo

La clasificación de River a la final de la Copa Libertadores el día de ayer al caer por la mínima ante Boca y con el triunfo por 2 a 0 logrado como local, trajo coletazos que no solo sacudieron a los involucrados, sino a terceros. En esta oportunidad fue el delantero de Rosario Central, Fernando Zampedri, el que tuvo que salir a aclarar una situación.

En un evidente momento de euforia y felicidad, el jugador que nunca rindió lo que se esperaba de él en el Canalla y que encima lleva un largo tiempo lesionado y recién volverá en diciembre, publicó una foto suya junto a su familia celebrando la victoria del Millonario, todos ellos con la camiseta puesta. En los comentarios, los hinchas de Central cargaron contra el delantero, reclamándole que no era la forma de celebrar ya que la institución a la que él está representando, no atraviesa el mejor momento (en zona de descenso).

Tras las repercusiones por la imagen, el delantero pidió permiso al club y hoy salió a dar una conferencia de prensa. "Quiero pedir disculpas, subí una foto sin ánimos de agredir, ni generar problemas, es lo que menos quiero tener", expresó en el arranque el ex jugador de Atlético Tucumán.

Luego, siguió: "Respeto la decisión del hincha de que esté molesto y enojado conmigo porque la verdad que fue un grave error, nunca lo había hecho y me equivoqué. No sé cómo manejar la situación. No me siento bien yo, ni mi familia y le pido disculpas al hincha y a mi familia", sostuvo.

AHORA | Conferencia de prensa de Fernando Zampedri en Arroyo Seco. pic.twitter.com/xN5cgWvF9A — Rosario Central (@CARCoficial) October 23, 2019

Finalmente, Zampedri admitió: "Aprovecho y pido disculpas a los dirigentes, me debo a esta institución, he conseguido el logro más importante de mi carrera con esta camiseta", concluyó.

Ahora, los dirigentes del Canalla evalúan sancionarlo económicamente por lo ocurrido mientras se espera su vuelta a las canchas.