Abel Pintos no sólo que se casará sino que sería padre

Si Abel Pintos sorprendió al anunciar que se casará con Mora Calabrese, tras seis años de noviazgo, ahora vuelve a hacerlo a partir de los rumores que indican que la empresaria chaqueña estaría embarazada.

Luego de que Lucas Bertero contara en “El Diario de Mariana” que Abel le propuso casamiento a su novia y que el vestido de Mora está casi listo, ahora fue Marcela Tauro, de “Intrusos”, quien informó sobre el probable embarazo de Mora, una empresaria chaqueña a quien el cantautor bahiense conoció durante uno de sus shows.

La periodista resaltó: “Abel se casa, pero parece que no van a ser dos, aparentemente ella está embarazada. Me dijeron que la vieron en Resistencia (Chaco) comprando un test de embarazo”.

Desde el 2013

La pareja se conoció en 2013 en un recital en Resistencia, el Chaco y si bien en un principio mantuvieron el noviazgo con muy bajo perfil, en los últimos meses Mora comenzó a mostrarse cada vez más cerca del cantante.

Mora tiene 31 años, es oriunda de Chaco y tiene una hija de una relación anterior. Mora Calabrese conoció al músico en el año 2013 y desde ese entonces comenzaron su historia de amor entre idas y vueltas.

Abel y el romance

Oportunamente, según Clarin, Abel, al referirse al romance destacó: “Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso”.

La noticia causó todo tipo de repercusiones, incluso sobre su sexualidad. “No sé, no me molesta. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas... a mí no me molesta porque yo sé cómo hago las cosas y desde qué lugar”, mencionó sobre esto en una entrevista con Clarín.

Mientras tanto, Abel lanzó una versión sinfónica de “Cien años”, que adelanta el concepto de lo que será Universo Paralelo, los shows que realizará el 21, 22 y 23 de noviembre en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires.

“Cien años” sinfónico, un adelanto de “Universo Paralelo”

La canción “Cien años”, que se ubica hace varios meses en los principales puestos de los ranking radiales y digitales consolidándose como el nuevo hit de Abel se dio a conocer en una versión sinfónica que muestra un anticipo de “Universo Paralelo”, los shows que Pintos brindará los próximos 21, 22 y 23 de noviembre en Buenos Aires.

“Universo Paralelo” te transportará a un show sin precedentes en la carrera del artista, un formato distinto con una producción de nivel internacional, donde Abel se reencontrará con su público para recorrer todos sus éxitos, un momento mágico e irrepetible entre el pasado y el futuro.

“Experiencia distinta”

“Universo Paralelo es una experiencia distinta a todo lo que experimenté antes con la música. Cada canción, en su nueva versión, me resulta un viaje muy intenso”, contó Abel sobre el concierto sinfónico que presentará en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. l