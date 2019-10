El dólar escaló a $62,37 pese a que el Banco Central vendió el doble de reservas que el martes

23/10/2019 - 23:27 Economía

El dólar saltó $1,04 ó 1,6% este miércoles a $62,37 y anotó su duodécimo avance seguido en bancos y agencias de la city porteña, mientras que el dólar blue quedó más cerca de los $70 al cerrar en $69,75 y el Banco Central vendió u$s 850 millones de contado y en futuros, para tratar de frenar la escalada del billete verde.

El Banco Central vendió unos u$s 600 millones -según operadores- en el segmento donde operan los grandes jugadores, y otros u$s 250 millones en el mercado de futuros. Pero, el ascenso del minorista se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc), donde la divisa ganó 35 centavos y cerró a $59 para la venta, en una jornada con un alto volumen operado.

“La fuerte suba experimentada por el tipo de cambio mayorista es la más alta para un solo día desde la última semana de agosto y acomodó los precios en un nivel muy próximo a los máximos históricos que se anotaron el 30 de ese mes”, afirmó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Al alcanzar los $62,37, el dólar rozó su récord histórico de $62,45 alcanzado tras las Paso. Entre el blue y el oficial, la brecha aumentó a 11,8%.

El dólar “contado con liqui” -que surge de compra de bonos o acciones, y su posterior venta en el exterior para hacerse de divisas- cayó $2,2 a $77,38 y marcó una brecha de 31,2% con la divisa que cotiza en el Mulc (mayorista).

Además, el dólar MEP o Bolsa bajó un 7,2% a $73,07, lo que implica una brecha de 23,85% frente a la cotización del Mulc.

Las reservas del Banco Central cedieron otros u$s 450 millones hasta los u$s 46.141 millones.

La estrategia de regulación oficial se concentró además en la intervención en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros con ventas que intentaron estimular el desarme de posiciones y el ingreso desde el exterior. Sin embargo, la presión compradora no menguó obligando al Central a convalidar una recuperación de los precios que recortaron toda la caída previa y treparon hasta tocar máximos en los $59 sobre el final de la sesión de hoy.

El volumen operado en el segmento de contado ascendió en la fecha a u$s906 millones.

En el Rofex -mercado de futuros- se operaron u$s 781 millones; 65% más que el martes. Desde ABC Mercado de Cambios señalaron que los plazos más cortos concentraron casi el 70% de los negocios. Los meses de octubre y noviembre, terminaron operándose a $60,09 y $64,20.

‘Esta baja de tasas y precios, se debió a la intervención del BCRA en los futuros, dejando un paredón de u$s 100 millones a fin de mes y otro de u$s 50 millones para fines de noviembre. Aunque todos los plazos bajaron fuerte, más del 3% promedio, en los que no intervino las tasas se mantuvieron por encima del 135%’, agregaron.

La tasa de referencia de Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria, cerró en 68%. l