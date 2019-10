Dr. Ramiro López Bustos: “El cigarrillo electrónico contiene tóxicos que son tan dañinos como los convencionales”

23/10/2019 - 23:42 Santiago

El médico neumonólogo santiagueño doctor Ramiro López Bustos aconsejó a las personas que quieren dejar de fumar tabaco, no comenzar a utilizar los cigarrillos electrónicos, ya que éste es igualmente riesgoso para la salud, porque “a la larga, produce los mismos efectos negativos”.

El especialista en enfermedades respiratorias hizo esta consideración luego de que en los últimos días se confirmara en nuestro país el primer caso de una persona que se encuentra en grave estado, y de la que se sospecha fue afectada por utilizar cigarrillos electrónicos.

“En Santiago yo no he visto ningún caso, y estoy al tanto de lo que ocurre en Buenos Aires y en los Estados Unidos. La Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria hace más de un año emitió una advertencia de que no era conveniente el uso del cigarrillo electrónico por los elementos tóxicos que contiene”, precisó el profesional en diálogo con EL LIBERAL.

El profesional aseguró que el cigarrillo electrónico “no es para nada inofensivo”, y comentó que “si hace cinco años venía un paciente y me decía que quería dejar el cigarrillo convencional y comenzar con el electrónico, le hubiese dicho que no había problema, pero hace más de un año que les vengo pidiendo que no usen eso porque contienen nicotina y otras sustancias, y el calor que da la batería para generar el vapor, potencia los efectos negativos de esas sustancias”.

“Se está viendo que contienen sustancias tóxicas que a la larga va a producir efectos negativos y tóxicos como ocasiona el cigarrillo convencional. Directamente eso no se receta. Los tabaquistas tienen que hacer un tratamiento para dejar de fumar, siempre y cuando estén dispuestos a dejar de fumar. Es lo mismo que el alcoholismo. En Alcohólicos Anónimos les dicen que se acerquen si quieren dejar de beber. Lo mismo pasa con el tabaco. Es una adicción y si uno está dispuesto hay que asumirlo, si no, no vale la pena”, consideró.

También le llamó la atención al doctor López Bustos el hecho de que se vea a muchos jóvenes iniciarse en el uso de los cigarrillos electrónicos, y comentó que en otros lugares, ya se prohíbe el uso de estos dispositivos en lugares cerrados y semipúblicos.

“Yo vengo del exterior, y en hoteles y restaurantes donde había carteles que decían prohibido fumar, ahora hay carteles también que dicen prohibido usar cigarrillo electrónico, en lugares cerrados o semipúblicos. O sea que lo están poniendo exactamente en el mismo nivel que los cigarrillos convencionales”, enfatizó.

Las principales sustancias que contiene el líquido de los cigarrillos electrónicos son propilenglicol (generalmente alrededor del 70%) y/o glicerina vegetal (generalmente alrededor del 20%), nicotina en diferentes dosis (entre 0 mg y 54 mg/ml), sabores y aromas. Diversos estudios muestran que la dosis de nicotina que “dicen tener” los cartuchos muchas veces no coincide con la que “realmente” tienen.

Seis mitos que expertos piden derribar

Las especialistas Verónica Schoj, de la Secretaría de Salud de la Nación, y Marita Pizarro, codirectora de una de las ONG más reconocidas en la lucha contra el tabaquismo, sostuvieron que es necesario desterrar los seis mitos que subsisten en torno de los cigarrillos electrónicos.

1. Vapear no es lo mismo que fumar porque el vapor no es lo mismo que el humo: “La industria fomenta el uso del verbo ‘vapear’ porque la gente asume que lo que se inhala es agua en fase gaseosa. Nada más lejos de la realidad ya que el líquido que se combustiona tiene nicotina además de otras sustancias tóxicas”, dijeron las expertas.

2. El cigarrillo electrónico sirve para dejar de fumar. “Incluso a veces funciona como una barrera para la cesación tabáquica y suele llevar al consumo dual. Como sigue consumiendo nicotina, el usuario de cigarrillo electrónico sigue atrapado en el rito y en la droga”, aseguró Schoj al justificar la falsedad de ese punto.

3. El cigarrillo electrónico es menos dañinos que el cigarrillo convencional. “Aunque pueda contener menos o nada de nicotina, cada vez aparece más evidencia de la presencia de sustancias ‘tóxicas o cancerígenas’ entre los otros componentes químicos del producto que se combustiona, “tales como grupos carbonilos o acetaldehído”, explicaron.

4. Cigarrillo electrónico y los productos de tabaco calentado (PTC) son lo mismo. “Los PTC son productos que calientan el tabaco para liberar nicotina, mientras que los cigarrillos electrónicos calientan líquidos que pueden contener nicotina, o no” (OMS).

No obstante, “ambos liberan sustancias tóxicas y cancerígenas”, acotó Pizarro, quien señaló que “si bien el particulado es de menor concentración en el tabaco calentado, no quiere decir que sea inocuo”. Además, en los PTC “siempre hay nicotina, o sea que se sostiene la adicción”, agregó. Aunque son furor entre los jóvenes de otros países, los PTC aún no entraron en la Argentina.

5. El cigarrillo electrónico o el tabaco calentado se puede usar en lugares cerrados porque no genera fumadores pasivos. “El cigarrillo electrónico convierte una sustancia líquida en humo para ser aspirado, pero lo que se desprende en uno y otro caso, es tóxico y los expuestos en un ambiente cerrado pueden enfermarse.

Además, al ser un producto del tabaco, al cigarrillo electrónico le caben las mismas restricciones que a los demás: prohibición de publicidad y de uso en lugares cerrados, pero no se cumple”, dijo Pizarro.

6. El cigarrillo electrónico puede ser considerado una terapia de reemplazo de nicotina. “Las únicas terapias de remplazo de nicotina documentadas como efectivas son los chicles, parches y caramelos. En el caso del cigarrillo electrónico o los PTC, la evidencia disponible es insuficiente para recomendarlo como terapia alternativa para dejar de fumar”, señaló Pizarro.l