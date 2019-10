Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 12, 49-53

23/10/2019 - 23:47 El Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “He venido a prender fuego en el mundo, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta que se cumpla.¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra”.

Reflexión

Las palabras de Jesús son desconcertantes. En este evangelio de Lucas habla de la angustia que vive. ¿Por qué esa angustia? ¿Cuál es ese bautismo de fuego por el que ha de pasar? ¿Por qué el Mesías esperado, Jesús, el Hijo de Dios, el Príncipe de la Paz proclama que no viene a traernos paz sino guerra y división?

Son palabras que conducen a la incertidumbre. Por una parte, nos introduce a su pasión y muerte cruenta, por otra, nos hace partícipes de ella compartiendo lo que va a suceder. Como hombre, Jesús tenía que preparar su conciencia y aceptar lo que iba a suceder, y en un ámbito de confianza lo comparte con sus discípulos.

Jesús y su destino final no nos conducirá a la indiferencia; al contrario, nos hará tomar partido: La persona de Jesús no nos dejará indiferente, sus palabras no nos dejarán indiferentes, el abandono de los suyos no será indiferente, su muerte será un escándalo para los suyos.

¿Cómo pasa una persona del escándalo al seguimiento de Jesús? ¿De la traición a comprender lo sucedido? ¿Del miedo a la predicación de que Cristo vive entre nosotros?

Son preguntas que no tienen respuestas fáciles, ni simples. En la precariedad de mi fe, sólo vislumbro un sentido divino: el que Dios quiere amarnos hasta el extremo de la muerte, con un corazón infinito, lleno de misericordia y ternura.

La traición queda atrás con ello, al igual que todo tipo de escándalo. Una vez curadas las heridas del pecado, la luz de Dios nos hará comprender su perdón. Una vez superado el miedo nos hará comprender cuán generoso es su amor. Y todo eso, no se puede callar. Se ha de anunciar por todos los rincones de la tierra donde haya un corazón expectante capaz de recibir a Dios en su vida