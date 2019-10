Cámara Gesell al niño de 5 años que fue obligado a fumar por su padre en La Banda

24/10/2019 - 02:18 Policiales

La madre y la tía del niño de 5 años que fue obligado por su padre a fumar prestaron declaración testimonial en el marco de la investigación del grave hecho. Mañana el pequeño contará lo sucedido en Cámara Gesell. El acusado continúa tras las rejas.

Las dos mujeres prestaron testimonio ante la fiscal que lleva adelante la investigación del hecho que generó el repudio de la comunidad santiagueña y en todo el país, después de que se conociera la noticia a través de EL LIBERAL

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, ambas ratificaron lo denunciado ante la fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dra. Pilar Gallo. Es decir, que el pequeño se quedaba por las tardes en la casa de su padre, ya que su mamá trabajaba.

Que el día del hecho fue la tía de 20 años del niño quien recibió un mensaje en su celular con la fotografía y ésta de inmediato alertó a su hermana.

Las mujeres habrían deslizado que es la primera vez que tienen que pasar por una situación de esta naturaleza y que nunca hubo maltratos por parte del acusado hacia su hijo.

El caso

Cabe recordar que el pasado 11 del corriente, el insólito hecho fue descubierto por la policía cuando efectivos de la Seccional 12 realizaban un recorrido por las inmediaciones del Bº 1º de Mayo y encontraron a una joven mujer llorando junto a su hijo.

Inmediatamente los uniformados se acercaron para brindarle ayuda y fue entonces cuando la joven madre -de 27 años, empleada de comercio- comentó a los uniformados que minutos antes había peleado con su expareja porque no le quería entregar al menor.

La mujer le dijo a los uniformados que se encontraba en su casa junto con su hermana (20), a quien le había llegado un mensaje del acusado a través de WhatsApp.

Al abrir la conversación la joven notó que era una fotografía de su sobrino. El niño tenía un cigarrillo en la boca. Su cuñado se lo había mandado junto a una leyenda que decía “ahora aprendió a fumar”.

Inmediatamente le mostró la fotografía a su hermana -madre del pequeño- quien no dudó en ir a buscar al niño que estaba al cuidado del padre, según el régimen de visita que tenían.

Cuando llegó a la casa de su ex, la mujer encontró al menor llorando desconsoladamente. Al preguntarle qué le habían hecho, el niño respondió: “Mamá, él me dijo que si no me pongo el cigarrillo en la boca y fumo me iba a pegar con un rebenque”.

La madre del pequeño radicó la denuncia y el padre fue detenido horas más tarde.

El próximo lunes se resolvería su situación procesal, ya que podría recuperar su libertad.

Paralelamente, la Dra. Gallo requirió que se le tome testimonio al niño en Cámara Gesell, por lo que dicha pericia sería programada para mañana, oportunidad en la que el menor será entrevistado por los psicólogos del Poder Judicial.l