El “Gaucho” intentará volver al triunfo en la “Isla” para seguir bien arriba

24/10/2019 - 02:53 Deportivo

Pese a que hace dos fechas que no consigue ganar, Güemes sigue siendo el único puntero de la Zona A del torneo Federal A y esta noche buscará regresar a la senda de la victoria, cuando reciba en la “Isla”, la visita de Sportivo Las Parejas, en uno de los partidos correspondiente a la novena fecha. Este encuentro será controlado por el colegiado tucumano Luis Lobo Medina.

El equipo conducido por Pablo Martel llega a este duelo luego de dos empates en fila (1-1 ante Sarmiento del Chaco y 1-1 ante San Martín de Formosa), pero eso no le quitó el lugar de privilegio y sigue arriba con 15 unidades, una más que Boca Unidos. Pero no debe relajarse. Esta noche tiene la posibilidad de volver a sumar los tres puntos, aunque la tarea no será fácil.

El equipo santafesino llega descansado a este compromiso pues que tuvo fecha libre el pasado fin de semana. Además, se encuentra cerca de los puestos de clasificación por lo que esta noche intentará “robarse” algún punto para no alejarse.

En su último partido, Sportivo Las Parejas goleó como local a San Martín de Formosa e intentará hacer valer el envión anímico para sorprender a Güemes, que no cae desde el primer partido.

En cuanto a lo deportivo, el cuerpo técnico de Güemes está obligado a introducir una variante, debido a la expulsión del marcador lateral Leandro Wagner en el juego ante San Martín.

Por eso recurre al regreso de Nicolás Monje al primer equipo. Este jugador había cedido su lugar para visitar Formosa y ante la eventualidad, recupera la titularidad. El resto del equipo es el mismo que jugó el pasado sábado.

Por el lado de la visita, el entrenador Leonardo Fernández tuvo bastante tiempo para trabajar este partido y decidió que hoy salgan a la cancha los mismos once que jugaron el último compromiso.

El que habló en la previa a este partido fue el arquero Juan Mendonça, quien anticipó un juego complicado.

“Es lindo verse arriba, pero hay que mantener los pies sobre la tierra y saber que debemos continuar sumando para terminar esta primera fase en los puestos de clasificación. Mañana (por hoy) tenemos otra dura prueba ante un equipo con experiencia en esta categoría”, reflejó.l