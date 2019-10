Construir la marca personal: 7 claves para convertirte en un influencer en tu profesión

24/10/2019 - 12:09 El Cronista

Hay profesionales que marcan tendencia, y en su mercado se convierten en referentes. Son consultados y buscados para proyectos, y sus opiniones son tenidas en cuenta. Se los puede considerar como influencers en su disciplina, ya que son seguidos con atención y frecuentemente se adelantan a lo que viene, anticipando el futuro.

Lejos de ser aquellos que permanentemente se hacen selfies para las redes sociales, estas personas llaman la atención no solamente por sus conocimientos y preparación, sino por su expertise y su trayectoria avalada en hechos concretos. Por eso cada vez que toman protagonismo en un congreso, una entrevista o una visión que comparten en sus redes sociales, legiones de seguidores les prestan atención.

La mejor forma de ser un influencer de tu actividad es generar aportes permanentes a través de contenido de valor, compartirlo y generar un impulso positivo en todo lo que piensas, dices, haces y muestras. Todo lo demás está más relacionado con la fama pasajera. Sin embargo, para tener influencia en su profesión se basa en algo muy distinto: su prestigio.

El proceso para ser un influencer en tu profesión

El proceso para transformarte en referente e influenciar a la humanidad con tu hacer en el mundo tiene varios pasos y no se construye de la noche a la mañana. Se trata de un camino que se va consolidando con los años; quizás los primeros esbozos puedas visualizarlo luego de los cinco primeros y hacia los diez. Como dice Benjamín Disraeli, “El secreto del éxito es la constancia en el propósito”. Requiere de extrema dedicación y persistencia.

Y es justamente esto, el propósito, lo que se detecta a simple vista en los influencers de su profesión. Hay un camino rector que los guía y mantiene enfocados en su proceso, mientras van evolucionando, cambiando, e, incluso, contradiciéndose a sí mismos como cualquier serhumano. Lejos del show o de mostrarse todo el tiempo, un verdadero influencer en su campo no necesita hacer demasiado ruido: su obra habla de por sí y es esto lo que llama la atención.

Enfocados en hacer aportes permanentemente no sólo para su provecho personal sino para la sociedad en general, estas personas convierten sus ideas en acción, y son generadoras de grandes impactos. Utilizan todo tipo de técnicas, canales y metodologías para amplificar sus convicciones; y dejan en libertad al otro para decidir qué hacer con esas ideas. Las crean, las socializan y las sueltan.

Siete pasos

Estos siete pasos pueden ayudarte a iniciar el camino para convertirte en influencer en tu campo:

1. Crea tu marca personal

Como dice Je Bezos, el fundador de Amazon, “La marca personal es lo que los demás dicen ti cuando no estás presente”. Esto significa que tu huella digital, su sello distintivo se hará más visible a partir de tus acciones. La concordancia y coherencia entre lo que dices, piensas, dices y haces es lo que define tu poder de influencia. Entonces, la Marca Personal es el conjunto de valores y acciones combinadas que, en los años, producen un resultado que llama la atención de los demás, y empiezas a posicionarte como referente en tu campo.

2. Comparte conocimiento de todas las formas posibles

Una característica de los influencers de distintas profesiones es que empiezan despacio, y trabajan sin descanso en socializar su obra. Parte de su razón de ser es las ganas de transformar muchos aspectos del mundo; con esto como vector principal, proyectan lo que hacen entregando sus conocimientos de distintas formas: charlas, seminarios, conferencias, artículos en la prensa; se convierten en mentores de los más jóvenes, graban videos y los socializan. Como observarás, utilizan todas las herramientas del mundo para amplificar sus ideas. La mayoría también dedican tiempo a causas solidarias que los conectan con otras realidades y en las que pueden aportar con su conocimiento.

3. Aporta valor

Un verdadero influencer de su profesión piensa todo el tiempo en el concepto de sumar valor. Esto es un gran plus, porque no se limita a su saber, sino que busca de qué forma expandirlo y proyectarlo en ideas superadoras. La comunicadora y referente en mentoring Lorena Marino lo llama también “milla extra” en su libro “Crear Valor Juntos”: ese plus indispensable para que tu aporte destaque y marque una impronta particular que llevará tu sello.

4. Genera reputación positiva

La reputación es una construcción de valores sostenidos por acciones proyectadas en el tiempo. Cuando una persona lo hace a consciencia el mercado en el que se mueve lo observa de manera especial, sigue sus pasos, genera conversaciones en torno a su corriente de pensamiento. Por eso es fundamental en este punto ser coherentes.

La coherencia, al igual que la ética personal y profesional, resulta esencial en la construcción de reputación. No se trata solamente de evitar crisis y catástrofes de imagen de la marca personal, sino de crear una corriente positiva que generen las acciones que se van realizando.

5. Haz networking permanentemente

Los buenos influenciadores de su profesión lo saben, y por eso participan de todas las instancias donde les sea factible. Interactúan con colegas, se nutren de conocimiento permanentemente, leen y se mantienen actualizados, y se colocan frente a los demás en la posición de aprendiz: humildad, curiosidad y atención ante la sabiduría del otro.

Son estas redes de contactos las que a su tiempo les abrirán nuevas puertas.

6. Desarrolla tu Storytelling de impacto

En este escalón en tu proceso de construcción de tu carácter de influencer en tu actividad se trata de definir tu historia, tu narrativa propia, personal, indeleble ya que lleva tu huella digital. El Storytelling es una técnica narrativa que sirve para formular historias que atrapen, contando con la emoción de por medio. Todos somos seres emocionales, y es así como definimos e interpretamos el mundo.

Si tu historia se conecta con la emoción del otro se produce un efecto virtuoso en las neuronas espejo, las que permiten reflejar las acciones propias en otro, y viceversa. En este proceso de conexión a niveles muy profundos se produce una transferencia de valores, acciones e ideas cuya recordación y potencia no es equiparable a la mera transmisión escrita u oral. Aquí entra en juego la emoción, el compromiso e involucramiento, promoviéndose así un resultado superador.

Un buen ejercicio para ser influenciador en tu profesión es desarrollar tu Storytelling: empieza determinando desde dónde contarás tu historia; por qué es importante para otros, y qué problema viene a solucionar en el mundo. Esto servirá de base en toda tu plataforma de acciones y en tu ecosistema de marca personal.

7. Difunde tu obra

En este escalón te dedicarás a difundir tus ideas de la mejor y mayor forma posible. Utilizarás todos los canales existentes, y crearás otros que sean propios, que tengan tu marca, tu sello en cada cosa. Desde escribir artículos, publicar libros, obsequiar contenidos, materiales en tus redes sociales, hacer videos, lo que se busca es que tus ideas trasciendan.

Te invito a que no ocultes tus dones y habilidades y que los expandas y compartas en el mundo. Siempre encontrarás personas interesadas en tu mirada particular de las cosas, y es desde allí donde se enlaza este proceso virtuoso de convertirte en alguien con influencia sobre lo que te apasiona.