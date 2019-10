Insólito: Un hombre tendrá que pagarle 750 mil dólares al ex marido de su amante

24/10/2019 - 12:51 Mundo Web

Estados Unidos. Kevin Howard denunció ante un juez, y demostró con la ayuda de un investigador secreto, que un compañero de trabajo de su esposa se había convertido en su “amante”, lo que generó el divorcio de la pareja tras 12 años de matrimonio.

La demanda se basó en la Ley de “Alineación y Afecto” de Carolina del Norte, donde se castiga a las personas que hayan sido infieles con alguien casado provocando un divorcio.

Fue de esta forma que Kevin Howard ganó una demanda contra “el amante de su esposa” y recibirá la suma de 750.000 dólares por orden de un juez del Condado de Pitt, Carolina del Norte.

Howard presentó la denuncia después de descubrir que el motivo de separación fueron los incesantes actos de infidelidad: “Originalmente me había dicho que quería el divorcio porque yo trabajo demasiado y no estaba ahí para ella”, expresó el hombre ante el medio “WITN”.

En la denuncia Howard expresó: “Era un colega suyo del trabajo”. “Cenó con nosotros varias veces, pasamos tiempo juntos, pensé que era un amigo”, enfatizó.

Aparte de Carolina del Norte, otros cinco estados aplican de Estados Unidos aplican la ley de “Alineación y Afecto” : Hawaii, Mississippi, New Mexico, South Dakota y Utah.

Si bien Kevin obtendrá la suma millonaria de 750,000 dólares. Gran parte será destinado a pagar los honorarios de sus abogados y las sesiones de terapias psicológicas, pero afirma que el dinero no fue la motivación principal para presentar la demanda.

Howard presentó la denuncia después de descubrir que el motivo de separación fueron los incesantes actos de infidelidad: "Originalmente me había dicho que quería el divorcio porque yo trabajo demasiado y no estaba ahí para ella", expresó el hombre ante el medio "WITN". En la denuncia Howard expresó: "Era un colega suyo del trabajo". "Cenó con nosotros varias veces, pasamos tiempo juntos, pensé que era un amigo", enfatizó.



