El actor de Merlí, Carlos Cuevas, tendrá una mentora

24/10/2019 - 22:17 Pura Vida

La serie catalana “Merlí” ya había sido emitida por canales españoles, pero fue recién gracias a Netflix que se convirtió en un fenómenos mundial, registrando la mayor cantidad de seguidores en la Argentina, razón por la cual el spin off (producto derivado) que se estrenará pronto sumó al elenco a una actriz de nuestro país, Azul Fernández, quien le dará vida a Minerva.

“Merlí: Sapere Aude”, así se llamará esta suerte de continuidad de la historia que acompañará a Pol Rubio, el personaje interpretado por Carlos Cuevas, en su paso por la universidad, adonde llegará para formarse como profesor de Filosofía, inspirado por su mentor, “Merlí”, quien falleció en el final de la tercera temporada de la serie original.

El creador de la ficción, Héctor Lozano, describió esta nueva ficción como más “madura”, distanciándola de su antecesora.

Y si bien aclaró que la idea no es que haya otra Merlí, la profesora María Bolaño, a quien le dará vida la actriz María Pujalte, será quien más le haga recordar a Pol a su querido profesor del colegio Àngel Guimerà, interpretado por Francesc Orella.

“Esta nueva profesora que sabe conectar con los alumnos y atrapa, será interesante como paralelo, pero tendrá una relación menos paternalista, más distante y cercana”, dijo Lozano en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Sobre la performance de los actores, remarcó que “es interesante y además hacen muy buena pareja María Pujante y Carlos Cuevas”.

De la serie anterior, Pol arrastrará consigo al personaje de Bruno, interpretado por David Solans, con quien se lo ve construyendo una relación de pareja al final de la entrega original.

Pero Rubio atravesará por grandes cambios. “Está definiendo una sexualidad, si puede o no verbalizar lo que le pasa, con mujeres, con hombres a la vez, que en principio tiene un nombre, pero también el ir definiéndose en él muestra una forma de volverse mayor”, dijo el creador de la ficción en el programa radial “Por si las moscas”.

Sobre esa definición de su sexualidad, Lozano rescató: “Yo cuando tenía 16 años me hubiese encantado tener un personaje así en la televisión, pero de alguna manera me lo regalé ahora cuando lo escribí. Es algo que me hubiera gustado ver, más de esta época, de mayor libertad, de mayor libertad sexual. Pero hay mucho trabajo por hacer sobre este tema”, dijo.

Y agregó: “Creo que para un chico gay, chica lesbiana, o trans de un pueblo conservador, donde esas historias se cuenten en la serie de moda, es importante porque se siente un poco mejor”.

En esta nueva ficción, Pol Rubio conocerá en la carrera de filosofía a Rai y Minerva, sus dos amigos más cercanos en Sapere Aude. Pablo Capuz, que interpreta a Rai, reveló que su personaje “tiene lo que le falta a Pol y viceversa” y que les espera una relación muy ambigua.

Por su parte, Minerva, es el personaje al que le dará vida Azul Fernández, actriz argentina que antes de presentarse al casting ya era ferviente seguidora de la serie original.

“Minerva el personaje es la conexión de Merlí con Argentina. Quise regalarle a la serie un personaje argentino porque de alguna manera es el país donde más éxito ha tenido la serie, aquí hay muchos argentinos en Barcelona, y qué mejor que mostrar a alguien estudiando filosofía en Barcelona”, manifestó el guionista.

Se amplia la lista de nuevos personajes, pero habrá algunas caras conocidas, como las de los personajes de Carmina Calduch (Ana María Barbany), el padre de Pol, Alfonso (Boris Ruiz), y la profesora Gl•ria (Assun Planas). Incluso Francesc Orella, intérprete del propio Merlí, aparecerá en la serie, pero no se reveló cómo.l