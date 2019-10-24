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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de octubre de 2019

- 22:27 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

19.30 TORNEO CUATRO NACIONES DE HANDBALL - SAN JUAN 2019

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TORNEO ANUAL: CENTRAL CBA VS. COMERCIO

20.30 SÚPER FÚTBOL

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.35 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

08.40 LA PERLA DEL DRAGÓN

10.31 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN GUERRERO

12.46 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

14.29 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL

17.13 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

19.45 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN GUERRERO

22.00 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL

TCM

06.55 LOST - T. 5 - EP. 6 - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM

10.39 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 16 - THE COIN OF DESTINY

11.31 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED

15.14 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 16 - THE COIN OF DESTINY

16.05 MICKEY, OJOS AZULES

17.53 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

19.59 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

22.00 EL FUGITIVO

TNT

06.05 DIARIO DE UNA PASIÓN

08.21 TRON. EL LEGADO

10.35 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

12.59 EL RECUERDO DE MARNIE

15.03 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON

16.55 RATATOUILLE

19.05 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA

21.01 TOY STORY 3

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

23.30 KICK-ASS 2

SPACE

07.39 FUEGO CON FUEGO

09.19 IDENTIDAD SUSTITUTA

10.49 JUGANDO SUCIO

12.56 DUELO DE TITANES

15.05 LA VERDAD DUELE

17.24 UN DETECTIVE EN EL KINDER

19.29 DÉJÀ VU

22.00 EL CONJURO

CINECANAL

12.10 DRAGON BALL Z. LA RESURRECCIÓN DE FREEZER

14.10 CORRER O MORIR

16.10 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

18.10 SIN ESCAPE

20.10 ARMADOS Y PELIGROSOS

22.00 EL JUSTICIERO

23.40 LA CHICA DEL TREN

VOLVER

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 PADRE CORAJE

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30, 17.10 (3D), 19. DOMINGO 27, ÚNICA FUNCIÓN DE LAS 19.

*JOKER, 22.35, 00.35.

*EL CAMBISTA, 20.50 (ESPACIO INCAA $50).

*ROSITA, 16.10 (ESPACIO INCAA $50). DOMINGO 27 SIN FUNCIÓN.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIBANO (S) 244, LA BANDA)

*HOY, A LAS 22.30, SHOW EN VIVO DE QUINTA COPLA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* HOY, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

*VIERNES 25 Y SÁBADO 26, A LAS 22, SUPERSTARS PRESENTA “TERAPIA” (COMEDIA EN TRES SESIONES Y UN DIAGNÓSTICO, DE MARTÍN GINER.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* EL SÁBADO 26, A LAS 20, GALA FINAL MISS ARGENTINA SANTIAGO DEL ESTERO.

* JUEVES 31, A LAS 19, “CANTICUÉNTICOS”.

*MARTES 12/11, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

* EL 1/12, SOLEDAD PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA ( +13 )

25/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 00:30 hs (subt)

26/10 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 00:30 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

25/10 - 17:20 hs (Cast)

26,/10 - 15:00 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

25/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt) 00:20 hs(subt)

00:40 hs (subt)

26/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs

(subt) 00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA ( + 13)

25/10 - 16:40 hs (Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt) 00:10 hs (subt)

26/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt) 00:10 hs (subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)

25 /10 - 17:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 )

25, 26/10 - 19:30 hs (Cast) 22:30 hs (subt) 00:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 


HÍPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 16:50

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELL. 2D 17:20 - 20:10 - 21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30

CASTELLANO 3D 20:00

CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTIT. DESCRIPTIVOS) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30HS SABADO Y DOMINGO

*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen: transcripción de los diálogos en idioma local; descripción de efectos de sonido y referencias musicales.

DOMINGO 27-10 APERTURA A LAS 18

 

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