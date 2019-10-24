CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de octubre de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.45 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
19.30 TORNEO CUATRO NACIONES DE HANDBALL - SAN JUAN 2019
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TORNEO ANUAL: CENTRAL CBA VS. COMERCIO
20.30 SÚPER FÚTBOL
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.35 CORRIENDO CON EL CORAZÓN
08.40 LA PERLA DEL DRAGÓN
10.31 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN GUERRERO
12.46 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
14.29 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL
17.13 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
19.45 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN GUERRERO
22.00 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL
TCM
06.55 LOST - T. 5 - EP. 6 - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM
10.39 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 16 - THE COIN OF DESTINY
11.31 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED
15.14 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 16 - THE COIN OF DESTINY
16.05 MICKEY, OJOS AZULES
17.53 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
19.59 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
22.00 EL FUGITIVO
TNT
06.05 DIARIO DE UNA PASIÓN
08.21 TRON. EL LEGADO
10.35 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
12.59 EL RECUERDO DE MARNIE
15.03 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON
16.55 RATATOUILLE
19.05 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA
21.01 TOY STORY 3
23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
23.30 KICK-ASS 2
SPACE
07.39 FUEGO CON FUEGO
09.19 IDENTIDAD SUSTITUTA
10.49 JUGANDO SUCIO
12.56 DUELO DE TITANES
15.05 LA VERDAD DUELE
17.24 UN DETECTIVE EN EL KINDER
19.29 DÉJÀ VU
22.00 EL CONJURO
CINECANAL
12.10 DRAGON BALL Z. LA RESURRECCIÓN DE FREEZER
14.10 CORRER O MORIR
16.10 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA
18.10 SIN ESCAPE
20.10 ARMADOS Y PELIGROSOS
22.00 EL JUSTICIERO
23.40 LA CHICA DEL TREN
VOLVER
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 PADRE CORAJE
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30, 17.10 (3D), 19. DOMINGO 27, ÚNICA FUNCIÓN DE LAS 19.
*JOKER, 22.35, 00.35.
*EL CAMBISTA, 20.50 (ESPACIO INCAA $50).
*ROSITA, 16.10 (ESPACIO INCAA $50). DOMINGO 27 SIN FUNCIÓN.
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIBANO (S) 244, LA BANDA)
*HOY, A LAS 22.30, SHOW EN VIVO DE QUINTA COPLA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* HOY, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
*VIERNES 25 Y SÁBADO 26, A LAS 22, SUPERSTARS PRESENTA “TERAPIA” (COMEDIA EN TRES SESIONES Y UN DIAGNÓSTICO, DE MARTÍN GINER.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* EL SÁBADO 26, A LAS 20, GALA FINAL MISS ARGENTINA SANTIAGO DEL ESTERO.
* JUEVES 31, A LAS 19, “CANTICUÉNTICOS”.
*MARTES 12/11, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.
* EL 1/12, SOLEDAD PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)
AVENTURA ( +13 )
25/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 00:30 hs (subt)
26/10 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 00:30 hs (subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP)
25/10 - 17:20 hs (Cast)
26,/10 - 15:00 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)
GUASÓN (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
25/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt) 00:20 hs(subt)
00:40 hs (subt)
26/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs
(subt) 00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA ( + 13)
25/10 - 16:40 hs (Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt) 00:10 hs (subt)
26/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt) 00:10 hs (subt)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)
25 /10 - 17:30 hs (Cast)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)
COMEDIA (+13 )
25, 26/10 - 19:30 hs (Cast) 22:30 hs (subt) 00:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP
CASTELLANO 2D 16:50
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELL. 2D 17:20 - 20:10 - 21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30
CASTELLANO 3D 20:00
CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTIT. DESCRIPTIVOS) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30HS SABADO Y DOMINGO
*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen: transcripción de los diálogos en idioma local; descripción de efectos de sonido y referencias musicales.
DOMINGO 27-10 APERTURA A LAS 18