Nat Geo sigue promocionando la bio de Café Tacvba

National Geographic presenta un nuevo adelanto de Café Tacvba en “Bios. Vidas que marcaron la tuya”, la serie que retrata la vida y obra de íconos populares latinoamericanos que regresa con nuevos episodios de la segunda temporada.

En el video, el vocalista Rubén Albarrán comparte los primeros bocetos que él mismo diseñó para la portada del primer disco Café Tacvba, lanzado en 1992 y producido por Gustavo Santaolalla.

“Queríamos retomar las pinturas de Diego Rivera y de Frida Kahlo, y realizar la tapa como si fuera una serigrafía. Me dijeron que no se podía, que era carísimo. Tengo el boceto que el diseñador no aceptó, la portada original. Teníamos la intención de retratar ese México de cuando se empezó a gestar un nacionalismo, pero quien lo realizó, lo hizo de una forma espantosa por computadora”, cuenta Rubén.

“Era una época de diseño de Rubén de auto contraste, que generábamos en la foto a la hora de hacer fotocopia”, agrega Enrique Rangel.

“Bios: Café Tacvba” es un homenaje de National Geographic a los 30 años de aporte cultural de la banda mexicana y será presentado por la cantante chilena Francisca Valenzuela el 10 de noviembre, a las 22. l