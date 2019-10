Concretaron la jornada de concientización “Hablemos de Inclusión”

24/10/2019 - 23:00 Santiago

Dentro de las actividades por el mes de la concientización del síndrome de Down, la Municipalidad de la Capital realizó una jornada de capacitación denominada “Hablemos de inclusión”, la cual fue declarada de interés educativo. Desarrollado en la Casa del Bicentenario, el curso estuvo destinado a docentes de todos los niveles, estudiantes de la carrera de Educación Especial, asociaciones civiles, instituciones educativas, familias y público en general.

La iniciativa tuvo como objetivo dar a conocer los logros de muchas de las personas que tienen síndrome de Down, en consonancia con lo dispuesto por la Sociedad Nacional de Síndrome de Down, que alienta a “celebrar sus habilidades y no sus discapacidades”.

De esta manera, el taller buscó promover la integración educativa, brindar información calificada sobre el síndrome de Down y derribar barreras y prejuicios. La apertura del encuentro estuvo a cargo del secretario de Gobierno del municipio, Ing. Néstor Machado, y contó con la participación de la Dra. Susana Muratore de Garay, autora del libro “Un milagro llamado Sergio”, donde relata las experiencias inclusivas que su hijo en los ámbitos social, educativo y deportivo.

Además, durante la jornada se presentaron los proyectos y programas que el municipio viene implementando para las personas con discapacidad, como servicios de empleo, de accesibilidad cultural y de asesoramiento en gestión de trámites, entre otros.l