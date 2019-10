Los torneos “Juana Coronel” y “José Ocón” del Papi Fútbol de Frías tendrán cita hoy y mañana

25/10/2019 - 01:11 Interior

CHOYA, Choya (C) En el predio que tiene la Asociación del Papi Fútbol de Frías se jugarán los encuentros de una nueva fecha para las categorías C50 y la C40. En el primero de los casos, los choques están programados para hoy desde las 20 y pertenecen al torneo denominado “Juana Coronel”.

La programación es la siguiente: Los Maestros vs Colonia Achalco; Ubela vs Supermercado; Defensores de Sumampa vs Abuelos de Messi y Gomería Mis Amores vs M. Aguilar Ing (equipo que es el líder con 15 puntos).

Por su parte, en la C40 del torneo “José Ocón”, la cita será mañana desde las 18. Allí se medirán Despensa Amaia (equipo puntero con 15 unidades) vs Carpintería JyM; Cobro Express Frías vs Banda Verde; Metal Dina vs Panificadora La Única; Agustín Maderas vs Tienda MyC; y Yapeyú vs Amigos de Siempre.l