Al “Ruso” Rodríguez le duele cuando se dejan puntos en casa

25/10/2019 - 02:27 Deportivo

La eficacia de Central Córdoba como local en la Superliga es del 46.6% (7 puntos sobre 15, producto de dos triunfos, dos empates y una derrota) y lejos está de ser la pretendida por jugadores y cuerpo técnico. Por eso causó dolor la última derrota ante Estudiantes. “Nosotros nos propusimos a comienzos de temporada hacernos fuertes de local y creo que cuando dejamos pasar puntos acá en casa a uno le duele. Pero sabemos que esto es largo, que tenemos que seguir, que tenemos que ir a buscar los tres puntos de visitante”, reflexionó al respecto Diego Rodríguez, en diálogo con EL LIBERAL.

Para el arquero ferroviario, “no pasa por algo puntual” que al equipo le cueste ganar en casa. “Pasa porque quizás nos han tocado rivales duros acá, creo que esa es la cuestión. Todos los rivales son difíciles en la Superliga y sea en la cancha que sea”, añadió.

“Nos estamos preparando de la mejor manera, sabiendo que hemos cometido algunos errores y corrigiéndolos en la semana para afrontar el partido con Arsenal de la mejor manera, con la mejor predisposición y con la intención de traernos los tres puntos”, sostuvo el “Ruso”, dispuesto a recuperar afuera lo perdido en casa, tal como pasó ante San Lorenzo.

¿Qué debe hacer Central para ganarle a Arsenal el próximo jueves en Sarandí? “Hay que estar atentos los 90 minutos, Arsenal es un equipo que juega bien, que realmente tiene propuesta interesante y si le llegó a marcar tres goles a River es porque tiene con qué hacerlo y con qué dañar al rival. Entonces nosotros debemos tomar nuestros recaudos pero también ir a atacarlos y hacer nuestro trabajo”, respondió el arquero marplatense.

“Es una cancha linda, en la cual se puede jugar y eso es lo importante. Nosotros nos sentimos cómodos y tenemos que ir a proponer nuestro juego, más allá de lo que haga Arsenal. Si logramos tener la pelota, somos un equipo peligroso, ya lo hemos demostrado y tenemos que seguir por ese camino”, completó.

Copa Argentina

Hoy se definirá el rival de Central Córdoba en semifinales de Copa Argentina. Podría ser Independiente, club en el que el “Ruso” se formó. “Por ahí puede ser especial por el cariño que le tengo al club pero hoy me debo a Central Córdoba, mi respeto es hacia la gente de Santiago del Estero, entonces que sea el que tenga que ser y que nosotros, el día que nos toque, podamos hacer un gran partido y ganarlo”, opinó.

El arquero se mostró preocupado por la racha de lesionados del plantel: “Hemos sufrido varias lesiones, sobre todo en jugadores de la línea de fondo, pero es algo que puede pasar. Gracias a Dios están entrando muchos chicos y lo están haciendo de buena manera. No tuvimos la oportunidad de mantener un equipo durante tres o cuatro fechas debido a eso y es algo que no es bueno para ningún equipo que se lesionen tantos jugadores. Pero hay que reponerse, los jugadores van a estar dentro de poco todos al 100% y el entrenador va a tener que elegir”.

Por último, se refirió al cariño que le brinda la gente y a su nivel. “No solo en la cancha si no en la calle también la gente me hace sentir su cariño. Eso es bueno, me hace sentir bien y me da más confianza para seguir trabajando. Uno siempre tiene que trabajar para progresar, hablar de que estoy en un buen nivel no me gusta, prefiero el perfil bajo y decir que hay que trabajar y muchas cosas que se pueden mejorar siempre. Ese es mi lema, es como vivo yo, y esa es la forma de pensar que nos llevará a lo más alto”, concluyó.

Su fórmula para no volverse loco con los promedios: “Trato de no mirar la tabla”

Diego Rodríguez tiene su receta para no sufrir con los promedios. “Trato de no mirar la tabla y de no estar pendiente de los resultados de los equipo que pelean abajo, porque si no uno termina pasándola mal, estando nervioso, sufriendo la semana y llegando al partido no concentrado al 100% como debería”, señaló. “Es muy personal y cada uno lo toma de manera diferente, pero creo que es la mejor manera para después focalizarse dentro de la cancha”, agregó. “Tenemos que ser conscientes de que dependemos de nosotros. Si sumamos una equis cantidad de puntos, no va a importar lo que pase en las demás canchas, el trabajo es nuestro y tenemos que pensar de la mejor manera”, siguió.

“Obviamente que a la gente no le gusta verse abajo, pero si vos me decís que vamos a estar abajo durante todas las fechas y afuera en la última, te lo firmo. Lo importante es la última fecha estar afuera de esa zona, mientras tanto va a haber sube y baja porque el sistema es así, pero nosotros tenemos que mentalizarnos en sacar la mayor cantidad de puntos”, concluyó. l