Todo listo para el inicio de las semis del torneo Clausura

25/10/2019 - 02:42 Deportivo

Las semifinales del Torneo Clausura de la USR, la quinta fecha del Regional Juvenil del NOA y la presencia de Santiago Rugby en las semis de la Liguilla Ascenso conforman la muy atractiva agenda del rugby que este fin de semana concentrará toda su actividad mañana.

El último torneo oficial de la temporada del rugby local buscará a sus finalistas y los encuentros tendrán como escenarios las canchas de Olímpico (15) y Old Lions (16.30), que por haber finalizado primeros en cada una de sus zonas tendrán ventaja deportiva y definirán como locales ante Unse y Santiago Rugby, respectivamente. Si bien existía la idea de que ambas semifinales se disputen en una sola cancha, los compromisos de los equipos que juegan el Regional Juvenil y que actuarán como locales, complicó esta posibilidad. Mientras tanto en Tucumán, Santiago Rugby irá en procura de la final de la Liguilla Ascenso cuando enfrente, desde las 16, a Coipu en cancha de Liceo de Tucumán, que también recibirá el duelo entre Corsarios y La Querencia. Sólo el campeón de esta liguilla obtendrá el derecho a jugar el año próximo en la Zona Ascenso del Regional.

Finalmente, los tres equipos santiagueños que juegan en el Regional Juvenil del NOA lo harán como locales ante equipos salteños por la quinta fecha del certamen.

En este sentido, los partidos se desarrollarán en éstos horarios: 13.30 en M15 y M16 y 15 en M17 y M19: Santiago Rugby vs. Jockey (Salta); Old Lions vs. Universitario (Salta) y Santiago Lawn Tennis vs. Tigres (Salta).

Se espera, como siempre, el apoyo de ambas parcialidades. l